Gőzerővel készül a Tortuga harmadik albuma, melynek első dalát már rögzítette is a nyíregyházi zenekar. Ahogy azt korábban megírtuk, a tornacipős rockerek állandó énekes híján Nagy Ferót kérték fel a Törzsvendég című nóta feléneklésére, amit a nemzet csótánya el is vállalt.

A tornacipős rockereknek és a babos kötényes Ferónak is ki kellett pihennie a forgatást

Forrás: Fotók: DH Media

A napokban a klipet is leforgatták az új lemez nyitódalához, a videóban természetesen feltűnik a piros alapon fehér pöttyös kendő, ami a söntés mögött álló Feró kötényévé hízott. Az M2 Petőfi TV a forgatáson beleshetett a kulisszák mögé, a nyíregyházi zenészek így ország-világ előtt elmondhatták, a Beatrice frontembere személyében igazi rockikont tisztelnek.

– Mindig is szerettük a Beatricét, a gimis zenekarainkkal is játszottuk a számaikat, a Nagyvárosi farkast, a Motorizált nemzedéket. A Tortuga szövegírójaként ma is meghatározóak számomra Feró és a zenekara dalai, főleg a betiltottak – vallotta be Hegyi Ábel gitáros, aki rendkívül büszke arra, hogy Nagy Feró közreműködik a lemezükön.

A tornacipős rockereknek és a babos kötényes Ferónak is ki kellett pihennie a forgatást

Forrás: Fotók: DH Media

Karcos álmok

– A Dalban találkoztunk, akkor megszerettem őket, olyan fiatalos lendületet hoznak, amire én még emlékszem, de időnként a zenekarom nem – vette át a szót a Kossuth-díjas zenész, s hozzátette: a nyíregyházi srácoktól kell megtanulnia újra, milyen lendületesen, gátlástalanul zenélni.

– Én ma már mindenen gondolkodom, minden mondatot megrágok. Ők még nem, nekik még a kilenc is páros – nevette el magát a 77 éves rocker, aki őszintén örül annak, hogy egy mai fiatal banda élemedett kora ellenére közös zenélésre kérte.

A Tortuga basszusgitárosa, Kerle Ákos szerint a Törzsvendégben benne van a Rock and Roll attitűd sötétebb oldala, amikor kicsit karcosak az álmok attól, amiket az ember ébren művelt.

Az új nótára már nem kell sokáig várniuk a rajongóknak: a Törzsvendég dal- és klippremierje március 24-én lesz, addig is érdemes belenézni a Tortuga Facebook-oldalán a stúdiózás alatt készült videóba.

KM

A tornacipős rockereknek és a babos kötényes Ferónak is ki kellett pihennie a forgatást

Forrás: Fotók: DH Media