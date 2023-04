Shane Tusup után ismét egy sportoló társaságában tűnt fel Szabó Zsófi! A műsorvezető ezúttal belevetette magát az éjszakába, ahol nem mással, mint a magyar válogatott egyik focistájával bulizott, meglepően jó hangulatban...

A Redditen napvilágot látott fotó bizonyítja, hogy valóban nem csak szóbeszéd, miszerint Zsófi egy focistával múlatta az idejét. Bár a kép nem a legjobb minőségű, tekintve, hogy egy szórakozóhelyen készülhetett, az egyértelműen látszik, kik szerepelnek rajta. A műsorvezető arca könnyen kivehető, és bár a sztársportoló háttal áll, vonásai azonnal elárulják, hogy Szoboszlai Dominik az. Azt egyelőre homály fedi, hogy a felvétel mikor készülhetett, az viszont jól látszik, hogy a két híresség jó hangulatban beszélgetett egymással.

Nem meglepő hát, hogy egy ilyen fotó után a rajongók fantáziája is beindult. Többen összeboronálták őket, valaki pedig biztosra is veszi, hogy nem csak a szél fújta őket egymás mellé. Dominik szíve azonban már foglalt. Választottja nem más, mint a szintén szőke hajú szépség, Gécsek Fanni, aki egyébként meglepően hasonlít Szabó Zsófira.

Forrás: Reddit

– Na, most akkor kijelenthetjük, hogy Zsófikának a fiatal srácok jönnek be? – tette fel a kérdést valaki, míg egy másik kommentelő Shane Tusupot is belekeverte az ügybe.

– Hát, magasabb, mint a Tusup srác... – poénkodott.

Forrás: borsonline.hu