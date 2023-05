Úgy tűnik, folytatódik Opitz Barbi drámája. Az énekesnő és az édesapja az elmúlt napokban az interneten keresztül teregette ki a családi szennyest, egymást licitálták túl a merészebbnél merészebb vádakkal. Az apuka azzal gyanúsította meg lánya párját, hogy azon a bizonyos decemberi napon megverte Barbit, majd összetörte a 700 ezres telefonját és a bejárati ajtót is. Természetesen a válasz gyorsan érkezett Barbiéktól, akik élből elutasították a férfi szavait, mondván, hogy nem Albert, hanem ő az, aki fenyegette és bántotta az énekesnőt.

Köszi apa a kedves aggódást a médiában, lejáratsz mindenkit, engem, a páromat, inkább arról kéne beszélni, hogy te milyen apa vagy, és hogy rendszeresen fenyegetsz azzal, hogy megölsz engem, a barátaimat, és a páromat.

- Múltkoriban egyik rajongóm is mondta, hogy őt is megfenyegetted... És emellett elhordasz mindennek engem teljesen indokolatlanul, tudod egy apa, aki szereti a gyerekét, az nem ilyen... én soha az életben egy rossz szót nem szóltam vissza neked, legutóbbi karácsony idején is délután 2-től hajnali 1-ig bezárkóztam a fürdőszobába, ki se mentem se enni, se inni, fel is fáztam akkor a hideg csempén ülve, egész nap sírtam, mert egész nap a mocskos ordibálást kellett hallgatnom?! Ez a nagy szeretet? És ez csak egyetlen egy példa. Nem is akarok regényeket írni. Meg úgy próbálsz lejáratni mindenkit hogy még hazugságokat is előadsz, eltúlzod a valóságot, és ilyenekkel szerepelsz egy országnak?

Soha az életben nem akartam a magánéletemet mások orrára kötni, mert magánügy, de nem hagyhatom szó nélkül az erőszakos lejáratást, nekem is vannak érzéseim" - reagált édesapja szavaira pár napja Barbi, amire aztán meglepő válasz érkezett. Tamás békejobbot nyújtott lányának és Albertnek is, illetve meginvitálta őket egy személyes találkozóra is - írja a Ripost.

Úgy tűnik, egyelőre még nem kapott visszajelzést a meghívottaktól, ugyanis a TikTok-oldalán ismét üzent az érintetteknek. Láthatóan türelmetlenül várja a nagy találkozást, főként Alberttel...

Szia Albikám, ha nem jössz le, akkor tudom, hogy te nem vagy az én fiam...

- írta az édesapa, de vajon sor kerül arra bizonyos találkozóra?

