Találkozhatunk-e boldogabb és sikeresebb emberrel, mint Puskás Petivel? Nem tagadhatjuk, meg is van az oka az örömre: karrierje még mindig felfelé ível, csak száguld a csillagok felé, és ki tudja, hol fog megállni? Ugyanakkor a nyíregyházi kötődésű sztár magánélete is csodálatos: nem tudunk még egy olyan sztárpárt mondani, akik annyira szeretik egymást és annyira sugárzik belőlük a boldogság, mint Puskás Petiből és Dallos Bogiból. Már kimondták a boldogító igent, most pedig első közös gyermeküket várják. A gyermekáldás pedig csak derűsebbé teszi őket.

Puskás Peti idilli férj, és látszik rajta, hogy mindent megad állapotos feleségének. Hatalmas szeretettel törődik vele, és valósággal lesi kívánságait. Emellett azonban a karrierjére is nagyon figyel, éppen emiatt a rajongók egy emberként sikkantottak fel, amikor részleteket árult el a következő Biebers-klippel kapcsolatban. Fotókat is mutatott a forgatásról, melyekből kiderült, hogy a videó a Stranger Things világában fog játszódni, melyben Reni alakítja Willt, Puskás Peti pedig Tizenegyest. Ennek céljából Puskás Peti kórházi köntöst vett fel, hiszen Tizenegy a Hawkins Laborban ezt viselte, amikor kísérletezzek rajta. Jó hír tehát: máris úton van a következő klip!

Imádom a Stranger Things-t, sírtam amikor megláttam Antal Nimród nevét rendezőként a 4. évadban és most nagy álmom valósult meg azzal, hogy az új Biebers klipet a Stranger Things világában forgatjuk Renivel közösen. Nehéz Reninek komolyan énekelni így, hogy egy az egyben úgy néz ki mint Will Byers!!! Jó mondjuk neki se egyszerű velem Elevenként a kis kórházi ruhámban.

Forrás: Ripost