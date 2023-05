A No Comment című szám ízelítő volt az első nagylemezről, azóta pedig megjelent a Petőfi zenei díj nyertesének, Katona Petrának az albuma, amely a Színező nevet kapta. A Dal 2021-ben, a közmédia dalválasztó műsorában futott be a csengeri származású énekes a Viszlát, múlt! című opusával. A tizenegy szerzemény Gerendás Dani mentorálásával és produceri közreműködésével készült el a Petőfi Kulturális Ügynökség Nagylemez Programjában.

Sok árnyalata van az albumnak

Komoly üzeneteket fogalmaztak meg: a szövegkörnyezetben szó esik az internetes zaklatásról, a gyász feldolgozásáról, az emberiség jelenéről és jövőjéről, a kilátástalan románcokban való megrekedésről vagy éppen a kikapcsolódásról a természet lágy ölén.

– Azt szerettem volna, hogy a különböző világokba repítsék a hallgatókat ezek a számok. Úgy érzem, sok árnyalata van a lemeznek, ezért is lett a neve Színező. Ennek a megírása és elkészítése hatalmas tanulási folyamat volt nekem, érzékelhetően sokat fejlődtem közben. Az eddigi megjelenéseimnél általában hónapokat ültünk egy-egy dal felett: csiszolgattuk a szöveget, kísérletezgettünk a hangszereléssel, a hangzással. Rá kellett jönnöm, hogy a tizenegy dal esetében erre egész egyszerűen nincs idő.

– Muszáj volt sokkal jobban bíznom magamban és az alkotótársaimban, jobban kellett hallgatnom a belső iránytűmre. Az előző évem telis-tele volt érzelmi hullámvasutakkal. De még ha egy nehéz időszak is volt, úgy gondolom, hogy sokat épültem, haladtam a lemezkészítés közben. Talán pont ettől lett hiteles és emberi az album. Csak remélni tudom, hogy másoknak is adni tudnak majd ezek a dalok! – fejtegette Petra, aki az eddigi megjelenéseihez hasonlóan ismét csapatban dolgozhatott.

Külön országokban éltek

– A dalokat Kovács Danival együtt szereztük, a hangszereléseket pedig Gerendás Danival hármasban készítettük el. Ez azért volt nagy kihívás, mert tavaly végig külön országokban éltünk. A rengeteg online sessionön túl egy Los Angeles-i „kiruccanás” is része lett az alkotói folyamatoknak. Amióta elkezdtem saját dalokat írni, az volt a célom, hogy mihamarabb egy teljes koncertnyi saját műsorom legyen, amivel már tényleg kifejezhetem a zenei világomat. Az elmúlt évet tudatosan az alkotói folyamatokra, háttérmunkálatokra szántam.

