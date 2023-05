Úgy tűnik, Szabó Zsófi bármit csinálhat, arra azonnal ugranak a rajongók. Most épp néhány gyanús fotót szúrt ki pár éles szemű rajongó. Rögtön leleplezzük, ki az a férfi, aki Zsófi mellett mosolyog.

Mióta elvált férjétől, majd egy viharos szakítást is átélt, a rajongók árgus szemekkel figyelik Szabó Zsófi magánéletét. Mindenki arra kíváncsi, hogy vajon foglalt-e azóta a csinos műsorvezető szíve, vagy még mindig kitart a kijelentése mellett, miszerint idén véletlenül sem lesz szerelmes. Igaz, az újévi fogadalma egyszer már majdnem megdőlt, hiszen többek is biztosra vélték, hogy kollégájával került közeli viszonyba. Miller Dáviddal ugyanis forrt köztük a levegő, érezhető volt a kémia, mikor együtt vezették a reggeli műsort, ám a rajongók gyorsan kiábrándultak, miután Zsófi egy rosszul elsült poénnal, élő adásban cukkolta Dávidot. Ezt követően került a képbe Szoboszlai Dominik, akivel egy szórakozóhelyen kapták le a csinos színésznőt, ám mivel a válogatott focistának komoly kapcsolata van, ez az elmélet is gyorsan megdőlt. De vajon ki a következő?

Nem kellett olyan sokat várni, hogy ismét egy férfiről pletykáljanak Zsófi életében, ám ennek most a műsorvezető adott alapot. A minap az Instagram-sztorijában a telefonja galériájáról osztott meg egy képernyőfotót, így ki lehetett szúrni, hogy több felvételen is egy sármos férfi mosolyog mellette. Ez épp elég volt ahhoz, hogy beinduljanak a találgatások: ki lehet az az úr, és vajon együtt van-e Zsófival?

A válaszokat máris leleplezzük...

Forrás: Bors

Szerelem vagy barátság?

Tény, hogy a felvételeken kifejezetten közel került egymáshoz Zsófi és a férfi, így aki először látja a képeket, jogosan gondolhatja, hogy akár több is lehet a két személy között. Ám ki kell ábrándítanunk sokakat, ugyanis a csinos műsorvezető továbbra is szingli, a fotókon csupán a fodrásza látható, akivel szoros barátságot ápolnak. Így hát kijelenthetjük, hogy Zsófi még mindig tartja magát az újévi fogadalmához.

Ez a srác a fodrásza, nem a csávója. Nyugodjon meg mindenki...

– írták a Redditen, majd egy másik kommentelő egy kicsit nyersebben osztotta meg a véleményét arról, hogy kibe is lehet szerelmes Zsófi.

– A képek alapján magába szerelmes. (...) Csak szelfik meg portrék vannak róla. Milyen gyerekkor kell ehhez? – fogalmazott.

Ezek után kijelenthetjük, hogy Zsófi még mindig tartja magát az újévi fogadalmához, és véletlenül sem lett újra szerelmes.