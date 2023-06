Napról napra durvább az a háború, ami Opitz Barbi és az édesapja között robbant ki néhány héttel ezelőtt. Akkor ugyanis az történt, hogy a fiatal énekesnő apja, Tamás a TikTokon mondta el a véleményét az énekesnő barátjáról, Albertről. Többek között olyan vádak, állítások is elhangoztak a felvételen, miszerint Albert fojtogatta a lányt, s attól fél, hogy egy nap meg fogja ölni. Erre azonnal érkezett a válasz Barbitól is, aki azzal állt a nyilvánosság elé, hogy apjától egész életében tűrnie kellett a terrort, így nem érti azokat a rágalmakat, amiket ő fogalmazott meg. Az ügy most már odáig fajult, hogy apa és lánya nem is beszél egymással.

Forrás: ripost.hu

A családi dráma hétfőn még tovább durvult, Barbi ugyanis közzétette, milyen üzeneteket kapott az apjától, és miért is nem beszél vele.

„Na, ezért nem beszélek vele... Soha egy rossz szót nem szóltam neki. Amelyik apa így beszél a gyermekével, sajnos nem hiszem, hogy a jóindulat és a szeretet szól belőle. Jó ideje halálosan fenyeget. Azért mindenhol van egy határ. Többször megbocsátottam, de ezt már nem tudom tovább eltűrni. Sosem fog megváltozni, a rajongóimon keresztül is üzenget, hogy meg fog ölni minket. Nem akartam ezeket kirakni, de már nem bírom, hogy napi szinten látom, hogy próbál szerepelni azzal, hogy ő milyen jó apa” - árulta el őszintén Barbi, aki a durva üzeneteket is megmutatta.

Az ügyben Barbi jóbarátja, a magyar Ken babaként is ismert Einwiller Gregor is megszólalt, már csak azért is, mert érintettnek érzi magát Barbi apjának vádaskodásaiban.

"Magamtól soha nem tettem volna ki, de mivel Barbi belekényszerül, hogy megossza a nyilvánossággal, így más én is szabadon reagálhatok rá! Hisz akárhogy is csűröm-csavarom, engem is érint, hisz én is az "EGÉSZ B*ZI BARÁTAI" közé tartozom, akiknek a megölésével fenyegetőzik a "kedves" papa" - áll Gregor reakciójában. A magyar Ken babának egész egyszerűen nem fér a fejébe, hogy valaki miért nem tudja megérteni és elfogadni, hogy a lánya már felnőtt nő.

A Ripost elérte Greget, aki többet nem szeretett volna hozzátenni a történethez Barbi érdekében.

