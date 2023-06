Szabó Zsófi egyre merészebb fényképekkel örvendezteti meg rajongóit a közösségi oldalán. Nem is volt kérdés, hogy a bikinis fotót hatalmas sikert arattak, ami nem is csoda, hiszen Zsófi bomba formában van.

Rajongói értetlenül állnak azelőtt, hogy miért van még mindig egyedül a műsorvezető. Emiatt már pletykák is születettek, amikben több hírességgel is már összehozták Zsófit. Többek is biztosra vélték, hogy kollégájával, Miller Dáviddal került közeli viszonyba. Ezt követően került a képbe Szoboszlai Dominik, akivel egy szórakozóhelyen kapták le a csinos színésznőt.

Ezek azonban többnyire csak találgatások, míg az teljesen biztos, hogy Szabó Zsófi csak úgy ragyog. A bikinis képeivel pedig továbbra is férfi szívek százait képes megdobogtatni.

Ciprus jutott eszembe. Ahogy Afrodité megjelenhetett a tenger habjaiban...

- írta Zsófi egyik rajongója.

Zsófikám elképesztően gyönyörű vagy. Imádlak. Fantasztikusan nézel ki

– írta egy másik hozzászóló.

Ami szép az szép

– ámuldozott a kommentelő.

Forrás: Bors