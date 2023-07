A Bódi-családról sok mindent el lehet mondani, de azt biztos nem, hogy elszálltak volna sikereiktől, hiszen a mai napig alázattal állnak a zenéléshez és rajongókhoz is. - olvasható a ripost.hu oldalán.

Erről pedig az egyik legjobb példa Bódi Csabi, aki a nem is olyan rég koncertről hazafelé még egy árokba csúszott autósnak sietett a segítségére a fiával, az énekes most pedig arról írt, hogy családja a szerencse mellett a rengeteg alázatnak is köszönheti a sikereit.

Aki pedig tisztában van a Bódi-család sorsával, az jól tudja, hogy bizony az óriási népszerűség mellett a mélyszegénységet is megtapasztalták, így érthető, hogy Csabi így vélekedik a dolgokról. A mulatós sztár most pedig szépen össze is foglalta a sikereiknek a titkát.

Rengeteg alázattal teli munkaóra, egy nagy adag szerencse és a tehetség keveréke. A sikert sokkal könnyebb megszerezni, mint megtartani. Nagyon sok tehetség, aki elérte a sikert, utána elveszett a süllyesztőben. Mert már, akkor nem elég csak a tehetség, ugyanúgy fontos beletenni az alázattal teli munkaórákat. Azt, hogy ne felejtse el honnan jött. Attól, hogy sikeres lett még ugyanolyan ember, mint bárki más. A Bódi Családot 1978-tól még az autentikus folklór zene sikerei után és még 1999-től az Aranyeső berobbanásától is ezek a gondolatok inspirálják! Igen, 45 éve! Azóta mennyi csillagból lett hullócsillag

– írta Bódi Csabi az Instagram-oldalán.