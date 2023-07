Évek óta láthatóak olyan kamu hirdetések a különböző közösségi-oldalakon, melyekben hírességek árulják el fogyásuk vagy éppen csodás gyógyulásuk titkát. Aztán ha a gyanútlan fogyni, vagy gyógyulni vágyó kattint, rendre valamilyen „csodaterméket” forgalmazó felület bukkan fel, ahol máris megveheti a szert, amihez persze az adott hírességnek semmi köze sincsen. Most éppen a nyíregyházi kötődésű Gáspár Evelin nevével éltek vissza. Létrehoztak egy Facebook-oldalt a híresség nevével és a fotójával, majd posztolni kezdték az ügyesen összevágott videóikat, melyben egy fogyókúrásnak hazudott, ugyanakkor nyilván teljesen hatástalan terméket igyekeznek eladni.

Gáspár Evelin: „A rendőrség is tűt keres a szénakazalban”

Gáspár Evelin már értesült a hu.gasparevelin.beauty oldal létrejöttéről és mélységesen felháborítja, hogy ismét bűnözők hajtanak hasznot a nevéből és károsítanak meg ezzel fogyni vágyó és kevésbé körültekintő embereket. „Nem először történik ez meg velem és tartok tőle, hogy nem is utoljára.

Próbálok tenni ezek ellen az oldalak ellen, de a rendőrség tűt keres a szénakazalban, hiszen ezek az oldalak lenyomozhatatlanok.

Ugrálnak különböző szerverbankok között és iszonyú nehéz megtalálni a felelősöket”- kezdte lapunknak Evelin, aki a Ripostnak valóban elárulta fogyása titkát.

„Akaratlanul is felelősnek érzem magam”

„Tizenöt éves kő kemény munka áll amögött, ahogy most kinézek. Ezt a munkát teszik tönkre az ilyen hirdetések és ebből már nagyon elegem van! Rendszeresen és nagyon keményen edzek, személyi edző segítségével. Közben egy bőrfeszesítő kezelésre is járok, hiszen a fogyás után erre is szükség van. Életem egyik legnagyobb és leghosszabb harcát vívom és ehhez nem használok semmiféle csodaszert. Ráadásul akaratlanul is felelősnek érzem magam az ilyen, nevemmel reklámozott kamuszerek miatt. Csak a bűnözők és a Jóisten tudja, milyen kemikáliákat kevernek össze, hogy aztán gyógyszertárként értékesítsék? Akár meg is ölhetnek valakit a nevemben és ez szörnyű és elfogadhatatlan” – tette hozzá felháborodva a fiatal híresség, akit egy korábbi kamuhirdetés miatt már egy ismert hazai előadó is számonkért. „Sajnos folyamatosan kapom az ilyen és ehhez hasonló hirdetéseket, melyekben a nevemmel és az arcommal próbálnak eladni valamilyen terméket. Dunát tudnék rekeszteni ezekkel. Nemrég valami zöld port reklámoztak velem, amivel a hirdetés szerint fogyni lehet.

Egy ismert magyar előadó fel is hívott, hogy megrendelte a terméket, de teljesen hatástalan

– árulta el a Ripost-nak Gáspár Evelin.