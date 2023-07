Az embert elégedettség és boldogság tölti el, amikor azt látja, tapasztalja, hogy a munkájának gyümölcse végre beérett, s a világot jelentő deszkákon állva heves tapsvihar jelzi számára a sikert. Ezt a sikert, ezt a csodát a fehérgyarmati születésű Simon Edina az élete során már többször is megélte.

Egy szépen és gondosan felépített karrier az, amelynek a bűvöletében él, s amelynek a kiindulópontja Fehérgyarmaton kezdődött. Már az óvodában kiderült, hogy Edinának kiváló érzéke van a zenéhez, s ezt a helyi Bárdos Lajos Ének-Zene Tagozatos Általános Iskolában is megmutathatta.

Az első szárnypróbálgatások

Mint érdeklődésünkre elmesélte, nagyon sokat jelentett számára az osztályfőnöke s egyben énektanára, Szárazné Szabó Marianna segítő munkája, személyisége és támogatása. Az iskola egész légköre, azok a boldog, felhőtlen diákévek, s az énekkari fellépések is Seres Gézánéval (Kati nénivel) hatalmas löketet adtak Edinának a további elképzeléseihez.

Az első szárnypróbálgatásokat felidézve szívesen emlékezik vissza arra, amikor az éneklésre teret adó iskolai színpadon először fogott mikrofont a kezébe, s mindössze tízévesen egy farsangon Szandi egyik dalát elénekelhette. Már akkor úgy érezte, hogy ez az ő világa.

– Anyukám volt a legnagyobb támogatóm és egyben kritikusom, emlékszem, még tánctanárhoz is jártunk erre a fellépésre készülve, hogy minél tökéletesebb legyen a produkció – idézte fel a múltat Edina, s hozzátette: az édesanyja nélkül soha nem jutott volna eszébe, hogy előadóművész legyen.

Mint minden zenei pályán mozgó művész életében, neki is voltak nehéz pillanatai, de mégis egy csodának tartja az egész életét, ami tele van szép élményekkel. A korai években Simon Edinára nagy hatással volt Németh Sándor (Nani) munkássága is, aki meghatározó volt számára a zenei ízlésének kialakulásában, s azt is megtanulta tőle, hogy mire kell figyelni a zenében, a hangszerek játékában és a szövegekben.

Edina a középiskolai éveket a nyíregyházi Vasvári Pál Gimnáziumban töltötte, ahol szintén ének tagozatra járt. Ekkor már több fellépése is volt, s néhány helyi műsorszervezővel is megismerkedett. Az érettségit követően az ELTE Tanító- és Óvónőképző főiskolai karára jelentkezett tanító szakra, s bár sikeresen elvégezte azt, a tanítás végül egyáltalán nem vonzotta. Ezek az évek – a bevallása szerint – leginkább a budapesti élet lehetőségét jelentették számára. Ezekben az években ismerkedett meg Liliom Károllyal, aki műsorszervezőként tevékenykedett, s aki Edina első fővárosi fellépéseit is megszervezte. Mint táncdalénekes, legelső alkalommal két ikonikus színészlegendával, Csala Zsuzsával és Kabos Lászlóval került egy műsorba. Ezt követően éveken át dolgozott együtt a műsorszervezővel.

Nonsense, később Swim néven Edina egy formáció énekeseként a saját dalaikon kezdett dolgozni. Ebben a felállásban külföldi és hazai rendezvényeken, például a Sziget Fesztiválon is koncerteztek, s emellett egy televíziós műsor szignáljában is felcsendült a zenéjük. Miután háttérénekesként is dolgozott, rájött, hogy igazán ebben a szerepben érzi magát „otthonosan”. A fellépés alatt a zenekar többi tagjával alkotott csoda volt az, ami őt inspirálta, s ez a varázslat a mai napig tart nála.

– Frontemberként nem tudtam olyan mértékben átadni magam a zenének, a koncertélménynek, mint vokalistaként. Ráadásul a zenei előképzettségemnek köszönhetően jól megy a szólamépítés, szakmailag be tudok illeszkedni a hangszeres zenészek közé, vagy akár a velem együtt vokálozó énekesek munkáját is tudom segíteni, és ez az, ami igazán fontos nekem – vallott szakmai munkájáról Edina, aki vokalistaként olyan helyeken is fellépett már, mint például a Papp László Sportaréna (a Korállal), az Erkel Színház (a Sziámival), a Művészetek Palotája (a Keep Floydinggal).

Dolgozott együtt Balázs Fecóval, Delhusa Gjonnal, Szabó Leslie-vel, s a Groovehouse élő zenekarában immár tizenöt éve vokálozik. Számos hazai és külföldi lemezen, felvételen hallhatóak továbbá a szólamai.

Nehézségek és szépségek

− Van egy zenekar, amiben tizenegy éve vagyok tag. Keep Floydingnak hívják, s ez egy magas színvonalú Pink Floyd-tribute, ahol elsősorban vokalistaként vagyok jelen. A zenekar saját hang- és fénytechnikával rendelkezik, minőségben és monumentalitásban ezzel is igyekezve visszaadni a Pink Floyd-életérzést. Velük többször volt alkalmam olyan exkluzív helyeken játszani, mint az A38 Hajó vagy éppen a Müpa.

– Egy másik, jelenleg aktívan futó projektem egy akusztikus duó, az Acoustic Cuts, amit egy kedves barátommal, Horváth Györggyel alapítottunk tizenhat éve, s számos koncerten vagyunk túl.

Simon Edina – mint énekesnő és zeneszerző – tagja volt a Dark Rouge Park zenekarnak is, a munkáikra Amerikában is felfigyeltek. Már-már a kiköltözésen kezdett gondolkodni, de ekkor született meg a kislánya, Dóra, s az életében új fontossági sorrendet kellett felállítania.

Edinára minden bizonnyal még számos siker vár, de az eddig elért eredményeire is nagy büszkeséggel gondol vissza. Vallomása szerint minden nehézség ellenére is érdemes volt ezt a csodálatos szakmát választania.

Fecske László