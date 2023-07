Dzsudzsák Balázs megtörte a csendet és döntést hozott a pályafutásával kapcsolatban. A 36 éves futballista további egy évvel meghosszabbította szerződését a Debreceni VSC-vel, így a Loki szurkolói 2024 nyaráig biztosan láthatják majd a jobbszélső középpályást.

Dzsudzsák Balázs további egy évig még biztosan marad a Debrecennél

Forrás: ripost.hu

Most is a lehető legnagyobb örömmel írtam alá az új szerződést. Egy nagyon jó szezonon vagyunk túl, sikerült odaérnünk a dobogóra, így készülhetünk a Konferencia Liga-selejtezőre

– nyilatkozta a DVSC közösségi oldalán Dzsudzsák Balázs.

„A bajnokság végére nézőcsúcsokat döntöttünk, aminek külön örülök. Az pedig fantasztikus volt, hogy az utolsó meccsen 15 ezren ünnepeltünk együtt. Izgatottan vágok neki a következő szezonnak is. Végre sikeres a csapat és a szurkolók is várják a hétvégi meccseket. Nagyszerű futballt játszunk és az edzői stáb is remek, ami még élvezetesebbé teszi számomra, hogy nekivágjak egy újabb szezonnak. Olyan közegben vagyok, ahol az öltöző és a stáb is arra ösztönöz, hogy még motiváltabb legyek. Nagyon büszke vagyok, hogy a DVSC csapatkapitánya lehetek, és remélem, a vezetésemmel ebben az évben is fejlődünk és előrébb tudunk lépni, mert ez Debrecen!”

Dzsudzsák ezzel már a negyedik szezonjára készülhet a második debreceni ciklusában, 2021-ben sikerült visszavezetni a klubot az élvonalba, tavaly a hetedik, idén a harmadik helyen végzett a Lokival. A magyar válogatottsági rekorder három év alatt összesen 94 tétmérkőzésen lépett pályára, ezeken 19 gólt és 27 gólpasszt jegyzett.

Úgy tűnik tehát, hogy a külföldön a csapatait váltogató Dzsudzsák itthon hű marad egyetlen csapatához: a Debrecenhez.

