Mivel órákon keresztül senki sem találta, és a legutolsó információ az volt róla, hogy összeveszett a kedvesével, Alberttel, a lányt a testvére és az édesanyja is keresni kezdte, majd értesítették a rendőrséget. Végül az egyenruhások találták meg egy lakásban. Barbi az események után pár nappal igyekezett tisztázni a helyzetet és főleg a kedvesét, aki ellen egyébként rendőrségi eljárás is indult, garázdaság miatt. Barbi azt állította, hogy a fiú sosem bántotta őt, a szerelmük tiszta és békés, nincs ok arra, hogy féltsék Alberttől.

Barbi apja éktelen haragja gerjedt

Az énekesnő apját, Tamást azonban nem győzték meg Barbi szavai, valóságos hadjáratot indított saját lánya és annak választottja ellen, azzal is fenyegetőzött, hogy jó alaposan elveri Albertet. A taktika azonban nem nagyon vált be, Barbi ugyanis egy díjátadó gálán is megjelent szerelmével, ez volt az első nyilvános szereplésük együtt, és láthatóan teljes volt köztük az összhang. Mintha csak Tamásnak akarták volna üzenni, hogy minden áskálódás és fenyegetés ellenére jól vannak, a szerelmük pedig minden megpróbáltatást kibír.

Talán ez volt akkora hatással az énekesnő apjára, hogy visszavonulót fújjon. Néhány napja azt nyilatkozta a Borsnak, hogy neki az a lényeg, hogy a lánya boldog legyen, belefáradt az önsajnálatba és azt is fontolóra vette, hogy Amerikában kezd új életet.

Elvonultak a viharfelhők?

Néhány nappal a díjátadó gála után Barbi és Albert ismét együtt jelentkeztek, igaz, nem egy nyilvános rendezvényen, hanem Instagram-sztoriban, nagyjából az éjszaka kellős közepén.

Éjjel egy óra után még Burai Krisztián társaságában tartózkodtak, aki szinte minden hazai slágerben közreműködik dalszerzőként vagy zenei producerként, így az sem kizárt, hogy a szerelmesek egy közös szerzeményen dolgoznak.

