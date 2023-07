Májusban fogadott örök hűséget Vasvári Vivien és Zsigmond. A boldogságukat csak tetézi, hogy szeptemberben megszületik első közös gyermekük is. Bár a kismama csak kevés részletet oszt meg születendő babájáról, most kivételt tett. A közösségi-oldalán rajongói kérdésekre válaszolt, ahol többen is feszegették a témát és tudni akarták, hogy érzi magát jelenlegi terhessége alatt.

Az egyik követője arra volt kíváncsi, hogy korábbi két várandóságához képest, könnyebb, vagy nehezebb a mostani.

Vivi őszintén mesélt arról, hogy viseli a mostani terhességét.

Forrás: Fotó: Instagram/Vasvári Vivien

– 30 felett nehezebb a terhesség mint huszonévesen? Neked mik a tapasztalataid? – olvasható a kérdés a modell közzétett fotóján. Vivien őszintén felelt és részletesen taglalta, hogy milyen tapasztalatokkal gazdagodott az elmúlt hónapokban.

„Igen. Más… azért most a végét nehezebben viselem, mint 23 és 27 évesen. De sokkal többet is dolgozom most és van két gyermekem is, akikkel folyamatosan foglalkozom. Plusz a férjemnek is kettő. Így nem az van, hogy kismama vagyok és várom az első gyermekemet és alszom egész nap. A nap végére elfáradok, de ez így helyes” – válaszolta a modell, aki hamarosan már három csodaszép gyermek anyukája lesz.

Vivi és Zsigmond izgatottan várják a kicsi fiúk érkezését.

Forrás: Fotó: Vasvári Vivien

Még nincs meg a pici neve

Mesebeli szertartáson mondta ki májusban a boldogító igent, Vasvári Vivien. A menyegzőn derült ki, hogy a párnak, kisfiuk fog születni. A gyönyörű kismama a Borsnak korábban elmondta, a pici nevét illetően még bizonytalanok.

–A gyerkőcök kislányt vártak, de nagyon örültek a kisfiúnak is, amikor megtudták a hírt. Mindenki sírva örült. A névről még nem beszéltünk, de így, hogy tudjuk, kisfiunk lesz, mától elindulnak az ötletelések. Szeretnénk meghatározó, és különleges nevet adni a fiunknak. – mondta a boldog kismama. - olvasható a Borsonline.hu oldalán.