Óriási kiabálás, ordítozás, újabb balhé Opitz Barbiéknál! Még a rendőrök is kimentek az énekesnő otthonához! A szomszédok szerint elszabadult a pokol, a veszekedésüktől zengett az egész folyosó! Az énekesnő kamera elé állt, megtörte a csendet, hosszú idő óta most először szólal meg a botrányai kapcsán! De kitálalt Opitz Barbi szerelme is, Albert azt állítja, hogy az énekesnő anyja rátámadt, brutálisan megvagdosta őt egy késsel!

Forrás: tenyek.hu