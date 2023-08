Napok óta benne van a levegőben az a forró pletyka, hogy Szabó Zsófi magába bolondított egy dúsgazdag üzletembert, aki nem mellesleg Danny DeVito szír hasonmása is lehetne, mivel igencsak hasonlít a színészre. A pletykák szerint a Bassam Abou Watfa nevű, Damaszkuszban született, többgyerekes férfit elkápráztatta a szép magyar tévés.

Bár mindez egyelőre csak szóbeszéd!

Külföldre szöknek randizgatni

Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a Reddit nevű közösségi oldalon azonnal beindult a pletykacunami Zsófi és a nála idősebb úriember kapcsolatáról.

– Szabó Zsófi Danny DeVito szír hasonmásával randizik külföldön. Nézzétek meg az oldalát, az utóbbi időben milyen sok helyről posztolt. Ennek az új, szír származású idősebb úr az oka. Van, ahová magángéppel repül, van, ahová normál járattal, de a kinti randi soha nem marad el. A legutóbb Montenegróban kapták őket lencsevégre, ahogy ölelkezve sétálnak. A fotót ezekben a percekben is árulja a „paparazzo”, akit állítólag az idősödő, pocakos úr kért fel. Ő büszkén vállalná Zsófit, viszont Zsófi nem akarja, hogy nyilvánosságra kerüljön kettejük kapcsolata – olvasható a közösségi oldalon.

Bassam talán már el is vált

A férfiről annyit tudni, hogy 1960 óta foglalkozik drága karórákkal és luxusékszerekkel, és egy ideje már Svájcban él. Nos, Bassam adatlapja bővelkedik a tündérmesébe illő házasságáról szóló fotókban. Némi böngészés után az is kiderült, hogy a férfi 2015-ben vezette oltár elé választottját, a gyönyörű Victoriát, aki több gyermekkel is megajándékozta. Ám egy kommentelő szerint az is elképzelhető, hogy Bassam már nincs is együtt a feleségével, de ezt nem kommunikálják.

– A csávó lehet, szétment a nejével azóta, ez nekem kb. féléves infó, akkor még volt family – írta egy jól informált hozzászóló.

Bassam ezen a képen még együtt látható Victoriával:

Külföldi luxusélet vár Zsófira?

Nos, ha valóban igazak a Zsófi és Bassam románcáról szóló hírek, akkor többféle forgatókönyv is életbe léphet. Megtörténhet az is, hogy Zsófi (legfőképp a kisfia, Mendel) miatt továbbra is Magyarországon marad, ám ekkor bele kell törődnie abba, hogy távkapcsolatban él választottjával, akit az üzleti ügyei folyamatosan külföldre szólítanak, gyakorlatilag össze-vissza repked a nagyvilágban. Ugyanakkor a műsorvezető azt a döntést is meghozhatja, hogy összecsomagol és követi Bassamot, akinek egyik bejegyzett címe Svájcban, a másik Egyiptomban van, és aki minden bizonnyal tejben-vajban fürösztené őt.

Ebben az esetben persze fel kéne adnia azokat a munkáit, amik Magyarországhoz kötik őt, de lássuk be, mostanában egy reggeli műsoron kívül nincs túl sok olyan szakmai kötelezettség az életében, amik miatt ne vághatna bele a nagy kalandba.

Vajon mit hoz a jövő?

Nem szabad elfelejtenünk, hogy az üzletember egy egészen más vallási és kulturális közegből jön, bár mivel rengeteget élt már külföldön, biztos sokat nyugatiasodott. Egy online tanulmány szerint az iszlám vallás esetében, ha házasságról van szó, csakis poligíniáról beszélhetünk, vagyis a frigy olyan formájáról, amelyben a férjnek egyszerre két vagy több felesége lehet. Maximálisan négy, de ez szigorú feltételekhez van kötve. Csak akkor engedhet meg magának egy férfi egyszerre több feleséget, ha azoknak egyforma jogokat tud biztosítani és megfelelő jólétben tudja őket tartani. A többnejűség egyre ritkább, ami főként financiális okokkal magyarázható, de persze Bassam esetében ettől nem kell tartani.

Nos, ha valóban úgy alakul, hogy komollyá válik Zsófi kapcsolata a férfivel, akkor bőven szüksége lesz a nyitottságára és az alkalmazkodóképességére, hogy elfogadja és magáévá tegye ezeket a tradíciókat. - olvasható a borsonline.hu oldalon.