Azt kijelenthetjük, hogy a nagyecsedi Bódi Guszti és felesége, Margó kirobbanó formában van, az elmúlt hónapokban ugyanis csak úgy olvadtak le róluk a kilók. Margóról olyannyira, hogy a családnak már hízókúrára kellett fogni, ugyanis az énekesnőnek nem állt szándékában fogyni. Mára viszont elérte a tökéletes súlyt, ahogy a férje is, a látványos változás pedig a rajongóknak is feltűnt.

Mi a titkuk?

Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy mi lehet a sztárpár titka, hogy úgy is fogynak, hogy valójában nem akarnak. A válaszra mi is kíváncsiak voltunk, így megkértük Margót, hogy leplezze le olvasóink előtt a nagy rejtélyt.

Nincs titka! – kezdte nevetve Margó, aki egy kis hezitálás után végül megosztotta, milyen rutin szerint élnek Gusztival.

– Gusztival rendszeresen tornázunk, odafigyelünk arra, hogy mit eszünk és természetesen rengeteget dolgozunk, ami szintén formában tart minket! Minden nap mozgással indítjuk a reggelt, Papóka sétál a gépen, súlyzózik, azért látszik ennyire fiatalosnak! Meg hát, alapból is fiatal! Főleg, hogy nagyon ügyelünk arra, hogy ne egyen cukros dolgokat sem. Emellett pedig kisugárzik az a belső béke is, ami most bennünk van: rendben van a család, mindenki boldog, és ezek szerint ezt mások is látják rajtunk! – tette hozzá az énekesnő, aki férjével együtt rengeteg bókot zsebelt be a rajongóktól.

Pikáns dicséretek

Guszti és Margó rajongói sem tudták szó nélkül hagyni, hogy kedvenceik milyen jó formában vannak. Számtalan bókot, dicséretet kaptak, egyeseknek pedig pikánsabb gondolataik is akadtak a képeket látva. Valaki még Gusztival is szembeszállna Margó kegyeiért.

– Nagyon jók vagytok Margó, baromi jól néztek ki! Guszti teljesen megfiatalodott – írták, majd jött az a bizonyos hősszerelmes.

De szép vagy édes Margó, szerencsés ember a Guszti! Bárkit lenyomnék érted kedves Margó!

– fogalmazott a feltehetően zavarban lévő kommentelő, akinek szavait tolmácsoltuk az énekesnőnek is.

– Nagyon jól esnek a bókok, és az is, hogy így látnak minket a rajongóink. Ez is egyfajta visszajelzés számunkra, hogy valamit jól csinálunk. Szoktuk néha mi is olvasgatni őket és jókat nevetni rajtuk. Feldobják a napjainkat! – fogalmazott Margó.