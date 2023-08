Helyi bulvár, celeb 14 perce

Tangás fürdőruhában mutatta meg magát Gubik Petra - kép

Nemrég szakított párjával Gubik Petra, a Sztárban sztár első női győztese, aki mindig is szerénységéről és visszafogottságáról volt ismert. Már a TV2 show-műsorában is nagyon szerényen és alázattal állt a versenyhez, ezzel is elnyerve a nézők nagy részének szimpátiáját. Majd a győzelem okozta boldogságot hamar beárnyékolta, hogy kiderült, párja hűtlen volt hozzá, ez teljesen összetörte a színész-énekesnőt.

Forrás: Forrás: origo.hu

Gubik Petra úgy gondolja, hogy a Sztárban sztárnak köszönheti, hogy kiderült exe felérelépése, ugyanis a férfi egyik szeretője egy interjúból jött rá, hogy Gubik párjával van viszonya. A nő lelkiismerete megszólalt és felhívta Gubik figyelmét a férfi hazugságaira és arra, hogy megcsalja őt. A sikeres színész-énekesnő ekkor teljesen megsemmisült, de nem sokáig szomorkodott otthon, utazással próbálta elfelejteni hűtlen szerelmét, ami úgy tűnik, remek terápia volt számára. Gubik egyre inkább feszegeti saját határait, múltkor a siklóernyőzést is kipróbálta, most pedig szokatlanul merész fürdőruhában fotóztatta magát. A Sztárban sztár legutóbbi szériájának győztese ismét elutazott, a tengerpartról jelentkezett közösségi oldalán egy igen szexi fotóval. Az énekesnő Barcelonában búcsúzik a nyártól, ehhez egy fekete tangás bikinit választott, így mutatta meg remek alakját a követőinek, miközben a tengerparton sétálgatott. A Gubik Petráról készült szexi fotót a linkre kattintva, az énekesnő közösségi oldalán lehet megtekinteni.- olvasható az origó.hu oldalon.

