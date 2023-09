Most házról nincs szó – de az biztos, hogy szeptember 22-én, pénteken este, amikor újra színpadra lép a Sleppel, tele lesz a miskolci Szent István tér. És a környéke.

Nemigen létezik hazai fesztivál ByeAlex nélkül, és a Miskolci Piknik is erős első napot garantál vele. Sokan még a Kedvesemre is emlékeznek, de az elmúlt pár évben is rengeteg slágerrel szerepelt a különböző listákon. Felsorolni lehetetlen, de néhány cím ide fér, például a 2022-ben többszörös platinalemez lett Ájkosz, Lombok, Széllel szemben, Anya, Boldog leszek, Hullik, Így hagysz el, Rossz esték… Bár a sorrend rossz: a végére ez a két szó semmiképp nem illik majd.

Forrás: boon.hu