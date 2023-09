Szlépka Armand maga sem hinné el, ha csak hallaná azt, aminek ő maga az elszenvedője volt az egyik áruházlánc üzletében. A nyíregyházi kötődésű Halastyák Fanni párja látott már ezt-azt, hiszen az énekesnővel nemcsak hogy végigcsinálták, de meg is nyerték a 2022-es Ázsia Expresszt. Azonban még ott sem érte olyan váratlan és megmagyarázhatatlan baleset, mint most.

„Annyit mondtak, hogy bocsi...”

„Olyan dolog történt velem, hogy ha Amerikában élnék milliomos lehetnék ebből. Itt persze le se sza.ják, el lesz söpörve ez a téma. Most voltam vásárolni az egyik áruházban és az önkiszolgáló kasszánál fizettem.

Ahogy húztam ki a blokkot, azzal együtt jött maga a gép is, ami rá esett a lábszáramra és a lábfejemre.

„Annyit mondtak, hogy bocsi, majd visszatették a gépet és bezárták. Konkrétan azért esett le, mert nem volt jól rögzítve” – mesélte követőinek hitetlenkedve a fiatal híresség, aki nem is hagyta annyiban a dolgot, bár nem sok jóra számít a cégtől.



„Ha egy kisgyerek állt volna ott, meghal”

„Ezek után persze elmentem panaszt tenni. Felvették a jegyzőkönyvet, most pedig elmegyek a kórházba és megnézetem a lábamat. Persze ha nincs törés, vagy repedés, tök mindegy is az egész. Kapok majd egy tízezer forintos utalványt, amit levásárolhatok és ezzel el lesz intézve a dolog. Ha most egy kisgyerek állt volna ott, ő meghal!” – vonta le a drámai, de logikus következtetést Szlépka Armand, akinek persze megfordult a fejében, hogy beperli az áruházláncot, hiszen a balesetét nyilvánvalóan emberi mulasztás okozta. Arról nem beszélve, hogy Armand személyi edzőként dolgozik, így egy lábsérülés konkrétan anyagi kárt is okozhat neki.