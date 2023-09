Hónapok óta készült a csapat a nagy bejelentésre, amit vasárnap este tett meg, hogy elkészült az új, Bocsánat című videójuk. A kliphez korábban pályázatot is kiírtak a rajongók körében, hogy a legérdekesebb bocsánatkérés-történetek és annak elmesélői is szerepelhessenek benne. Végül négy szerencsés pályázó kaphatott helyet a videóban. A dal mostanra már a Spotify-on is elérhető, és az énekes ígérete szerint élőben az őszi koncertjeik alkalmával lehet majd hallani – tudtuk meg ByeAlex közösségi oldaláról - írta a boon.hu.

Íme, a klip: