Pap Dorciról kevesen tudják, hogy nem csak az Exatlon pályáin mozog otthonosan, de bizony a konyhában is. A szépséges Kihívó imád főzni, és már jó párszor meg is mutatta a rajongóinak is, milyen ételeket készített. Legutóbb például egy tejszínes-lazacos tésztával büszkélkedett el, azonban akadt a követői között egy kritikus is, aki nem mellesleg hazánk egyik leghíresebb séfje...

Miért teszel tejszínt a lazacos tésztába?

- jött a kérdés az Instagramon nem mástól, mint Krausz Gábortól, akinek szavai annyira megérintették Dorcit, hogy még a főzéstől is elment a kedve egy időre. Éppen ezért úgy döntött, hogy nem fogja mutogatni az általa kreált ételeket a jövőben.

„Mert ez tejszínes-lazacos tészta volt! De elment az életkedvem is a reakciódtól, úgyhogy a további főztjeimet inkább nem mutatom meg” - fakadt ki az Exatlon bombázója, aki azért is nehezményezte a sztárséf szavait, mert erre a főztjére különösen büszke volt. Innentől kezdve azonban sem Krausz, sem pedig a rajongók nem láthatják, hogy mi készül Dorci konyhájában...

Bár az is igaz, hogy sok hölgy örülne, ha Gábor kritizálná vagy akár meg is kóstolná a főztjét.

Megőrülnek érte a nők

Mióta Krausz Gábor újra a szinglik csapatában játszik, jó pár hölgy szeme felcsillant, remélve, hogy lehet esélyük a sztárséfnél. Most, hogy szabad a pálya, egymásra licitálva versenyeznek a séf kegyeiért, ráadásul felbukkant egy titokzatos nő is, aki újabb esélyt szeretne Krausztól. Állítása szerint még a Tóth Gabival való házassága előtt a Tinderen sodorta össze őket a sors, s bár akkor randira nem került sor, most bepótolhatnák.

"Krauszom! Néhány éve meccseltünk a Tinderen, várlak vissza!" - fogalmazott, ám nagyon úgy tűnik, hogy a séf még élvezi a szingli létet. - olvasható a ripost.hu oldalon