Láttam a dokumentumfilmüket a tarpai farkasemberből - írta olvasónk. - Én is kutattam egy időben a lényt. Most nyáron megint a nyomába eredetem. Az erdő mély és sötét, sok mindenre azt hiheti az ember, hogy az. A farkasember. Az érzékek könnyen megcsalódhatnak. Én is hittem ezerszer, hogy őt látom, aztán mégsem. De volt egy alkalom, amikor úgy hiszem, mégis csak a farkasembert láttam. Az egyik erdei ösvényen sétáltam, alkonyodott, de erős elemlámpámmal jól bevilágíottam az utat. Már kifelé tartottam, szomorkodtam, hogy megint nem akadtam a nyomára, amikor is egyszer csak mély morgásszerű hang jobbról.

Odakapom a fényt, előbb semmi, aztán megint morgás, és két pici csillanás, majd megint semmi. De azt azért látom, hogy olyan, mintha valami futkosna a fák között, csendes lépések, apró neszeket hallok csupán.

Megint morgás, megint odavilágítok, megint két villanás, de ezúttal már látom mi az. Két szem! Néz, távolodik, de azt jól látom, hogy embermagas, fekete szőrű valami. Hátrál! Fél? Nem értem. Majd megint morgás, és most látom a fogait is. Felhúzott pofa, méretes, vad, hegyes fogak. De még mindig rám nézve, hátrafelé lépdel. Már egész messze volt, de még mindig hatalmasnak tűnt. Egyre kevésbé látom, eltűnik a bokrok között. Csend! Kezdek megnyugodni. Ekkor azonban hatalmas csörtetés, látom, hogy egy árny megindul felém. Ő az! Elképesztő sebességgel fut. Megint látom a szemeit, a fogait! Rettegek, megdermedek. De az utolsó pillanatban mégis van annyi lélekjelenlétem, hogy néhényat hátrébb lépjek. És ekkor látom meg teljes valójában. A farkasember 2 méterre rohant át elődtem az ösvényen. Lenyűgöző volt és rettenetes!

Te láttad már a tarpai farkasemberről készült dokumentumfilmünket?

