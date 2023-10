Döbbenetes és szomorú látni, hogy egy egykoron jól működő, szerető közegben élő család hogy hullik darabokra... Sajnos ez történik Opitz Barbi famíliájával, a szülei mára annyira elfáradtak a folyamatos harcban, hogy úgy tűnik, feloldhatatlan ellentét kezd feszülni köztük. Barbi édesapja például azt meséli az ismerőseiknek, hogy külföldön akar új életet kezdeni.

Tiltott szerelem

Az énekesnő körül 2022 decemberében kezdett forrósodni a levegő, amikor egy veszekedés után – amit a kedvesével, Serleg Alberttel folytatott –, eltűnt. Barbit az édesanyja kezdte keresni a közösségi médiában, sőt a rendőrségre is elszaladt, mert attól félt, hogy valami komolyabb baja eshetett a gyermekének. A keresés szerencsére sikeres volt, a hivatásos szervek előkerítették Barbit, aki mindvégig tagadta, hogy Albertnek köze lenne az eltűnéséhez. A hatóságok mégis nyomozni kezdtek, hiszen arról szóltak a hírek, hogy Albert bezárta a lányt egy házba és onnan nem engedte ki, a fiatal fiút garázdaság gyanújával hallgatták ki. Az Opitz szülők már ekkor megpróbáltak nyomást gyakorolni a gyermekükre, hogy hagyja faképnél párját, de a lány hajthatatlan volt, nem akart szakítani - olvasható a borsonline.hu oldalon.

Botrányok minden mennyiségben

Az eltűnéses történet Barbiék életében csak a kezdet volt, ami ezek után következett, arra nem túlzás azt mondani, hogy elszabadult a pokol. A balhék sorozata azzal kezdődött, hogy az énekesnő apja, Tamás, a TikTokon közölt dühöngő, őrjöngő videókat, melyekben sokszor életveszélyesen megfenyegette Albertet. Az elkeseredett édesapának nem volt más eszköze, hiszen a lányával folytatott minden nyugodt hangú beszélgetése kudarcba fulladt. Barbi hajthatatlan volt (és az a mai napig is), nem hagyja el a fiút. Az ügybe az énekesnő aggódó édesanyja is beszállt, ő is szép szóval igyekezett meggyőzni a gyermekét, de amikor érezte, hogy nem ér célt, stílust váltott. Ezzel azonban nagy bajba sodorta magát.

Kés volt nála

A családi balhék csúcspontja akkor jött el, amikor az énekesnő édesanyja – egyelőre nem tudni milyen elgondolásból – egy konyhai késsel a táskájában ment a lányához látogatóba. A lakásban azonban meglepetésére ott volt Albert is, akivel azonnal szóváltásba keveredtek. A kés végül szerencsére nem került elő. Az ügybe természetesen bekapcsolódott a rendőrség is, Barbi feljelentést tett a saját anyja ellen, akit zaklatás és súlyos testi sértés bűntett kísérlet megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként.

Összeomlás

A közel egy éven át tartó háborúskodás minden szereplőt kikészített idegileg. Barbi nem tud dalokat írni és alkotni, mert a kreativitását felemésztette az elmúlt időszak, a szülők házassága pedig a szakadék szélére sodródott. Hogy menthető még vagy sem, azt jelenleg a felek sem tudhatják. A Bors megbízható, a családhoz közelálló forrása szerint az apa és az anya nehezen kommunikál egymással, egyre gyakrabban hangzik el, hogy külön utakon kellene folytatniuk. A baj olyan nagy, hogy állítólag az édesapa már elkezdte szervezni, hogy külföldön kezd új életet, maga mögött hagy itt csapot-papot.

A szülők nincsenek jól, az egyik veszekedésnél Barbi apja azt mondta az anyjának, hogy a nő nyugodtan élje az életét, menjen amerre akar, mert Tamás is menni készül

– mondta a Borsnak a névtelenséget kérő barát.

Állítólag Olaszországban tervez új életet kezdeni. Itthon már nincs maradása. Az Opitz család sajnos úgy fest, darabokra esik szét...

– mondta az informátor.