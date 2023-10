„ Megtanultam valamit ebből az esetből. Így cselekedni valami olyan érzelmeket hozott elő belőlem, amit eddig nem ismertem, vagy nem tudtam, hogy bennem van, és jó. Amikor rátaláltam, akkor szomorú is voltam, hogy hogyan történhet meg ez egy élőlénnyel ez az egész, de olyan jót is éreztem, amit eddig soha életemben sem. Életemben először éreztem egy ilyen büszkeséget, hogy meg merem tenni ” – fejtette ki ByAalex, aki azért is kezdett el vlogolni a kis Kiko megmentéséről, mert nem tudta, hogyan kell egy állattal foglalkozni és ezért a közönsége segítségét kérte.