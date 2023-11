Úttörő hangzásával, törzsi elemekkel és az erőteljes drum and bass zenei világával Miviana valóban formabontó a zenei palettán. „Befelé Élek” című új dalában, továbbá a készülő lemezén családi traumákat, a kirekesztettséget és a társadalmi bomláson belüli önismereti utazást boncolgatja, melynek végére elérünk a katarzishoz, ahol rádöbbennünk; a belső intuícióinkra hallgatni az egyetlen egyetemes igazság. Előadásmódjával és az elektronikus zenei környezet támogatásával egy hatalmas rituáléba csomagolva, emészthetően tálalja még ezeket a nehéz, mély témákat is. Megtestesülése, hangja akár egy sziréné, tüzes és azonnal magával ragadja hallgatóságát. Új megjelenésében az egyre nagyobb elismerést kivívó formáció, a toldyuuso társult hozzá.

„A Befelé Élek szövege idén nyáron, július első hetében tört fel belőlem. Egy olyan mérföldkőhöz érkezett az életem, ahol be kellett látnom, hogy mindenfajta megfelelni akarás nélkül is tudom kellő nyitottsággal és kíváncsisággal képviselni önmagam. Leomlottak az ösztönös megérzések felszínre törni akarását blokkoló belső falak. Elporladtak a múlt tapasztalatainak hatására belém égett rögeszmék. Az önkéntelen elhárító és védekező mechanizmusaim mára már nem képesek akkora zavart okozni a rendszeremben, hogy azt mondjam, amit az adott fél épp hallani szeretne. Ezen hátráltató tényezők nélkül, ezzel a fajta tiszta tudatosággal sikerülhetett papírra vetnem az önmagam felé is őszinte gondolataim.” – kezdte Miviana. „Manapság, amikor elkezdem érezni a zsigereimben, hogy szorongok egy-egy szituációtól, a receptoraim jóval ügyesebben korrigálnak. Ennek segítségével a saját medremben tudok maradni, már kevésbé képes megdermeszteni a bénító hatással felruházott szégyenérzet. Többek között ez volt az a felismerés, ami után ösztönösen fel mertem vállalni önmagam előtt is, hogy miként élek meg bizonyos kapcsolódásokat, nehéz élethelyzeteket, illetve mikor merem azt mondani egy számomra nem építő inger hatására, hogy “Akkor én most lépek”, mert nem fogom aláásni a saját összkomfortérzetem semmivel, semmiért. Szerintem ez az emberiség egyik alapvető traumája ugyanis. Nem volna következetes kijelentenem azt, hogy ébren töltött időm minden másodpercében jól érzem magam, de elindultam egy olyan úton, ahol elkezdhetek tovább látni jelenlegi életem valóságában eddig felrajzolt körvonalain és határain. Ezekből az érzésekből írtam meg ezt a dalt, szemrebbenés nélkül, őszintén.” – árulta még el a magyar származású "pogány istennő"-ként aposztrofált előadó, dalszerző. A képi megjelenítés tökéletesen rezonál a dalra és maximálisan támogatja annak mondanivalóját. A dalhoz készített videóklipet Miviana maga stylingolta, vágta és rendezte, a felvételekben pedig a Main One Studio és csapata volt segítségére. A videót itt tudod megnézni.