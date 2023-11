A Még most is fáj egyik szerzője és énekese, a Nyíregyházához sok szállal kötődő Puskás Peti a dalról elmondta: az idő mindenre gyógyír, de ha valami nem teljesedett be, az ottmarad bennünk. A The Biebers legújabb, lírai megjelenéséhez készült klip koncepciójáért és a rendezésért ismét Peti felelt, és régi barátja, Trokán Nóra mellett – aki énekel is a dalban – Kulka János is szerepet vállalt benne – számolt be a hírről a Gold Record.

„Szerettem volna egy klipet, ami méltó Trokán Nórihoz és Kulka Jánoshoz. Mérhetetlenül tisztelem Jánost, és bízom benne, hogy azok, akik hiányolják őt a színpadról, a szívükbe zárják ezt a klipet, ha viszontlátják benne. Az egész forgatás alatt ez járt a fejemben, hogy vissza tudjam adni, milyen szeretettel és tisztelettel nézünk fel rá” – fogalmazott Peti, aki elárulta azt is, szereti a lassú klipeket, a hosszú snitteket, így ennek fényében készült a Még most is fáj videója is, melyet a legjobb rendezés kategóriájában jelöltek az idei Klipszemlén.

Trokán Nóra jelenleg a The Voice egyik coach-a, és a műsor alatt is Petit – mint gyakorlott mentort – hívta segítségül a párbajok előtt. Közös dalukról így nyilatkozott: „Nagyon örültem, amikor felkért. Régre nyúlik vissza a barátságunk, játszottunk már együtt színpadon is, de ilyen műfajú dalban még nem volt alkalmam közreműködni, emiatt is különleges ez nekem”. A színésznő a klipről is mesélt: „Gyönyörű helyszínen, a szentendrei Daalarna Gardenben forgattunk végig nagyon jó hangulatban, ami pedig még inkább emelte mindezt, az Kulka János volt: óriási megtiszteltetés vele együtt szerepelni.”