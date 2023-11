Nagyon úgy fest, hogy Fucsovics Márton és gyönyörű menyasszonya, Böszörményi Anett útjai ismételten külön váltak, azonban a teniszező nem szomorkodott sokáig szingliként...

A jelek szerint talált magának valakit, akivel átutazhatja a fél világot!

Marci és Anett még 2016-ban ismerkedtek meg egymással, egy évvel később pedig már gyűrű került a barátnő ujjára. Az esküvőre viszont évekig nem került sor, ugyanis a pletykák szerint a szerelmesek kapcsolata igazán olaszos volt, hol együtt voltak, hol nem... A számtalan szakítás ellenére azonban mindig visszataláltak egymáshoz, legalábbis eddig így volt. A nyáron viszont valami megváltozhatott...

Marci és Anett oldaláról eltűntek a közös képek, még az eljegyzésről készült posztot is törölték 2017-ből. Ez már magában eléggé beszédes jele a szakításnak, az viszont még inkább, hogy a teniszező egy másik nővel utazott el a napokban vakációzni.

Mutatjuk is, hogy kivel!

Lebuktak...

Marci az Instagram-oldalán megosztott pár képet arról, hogy utazni készül. Be is csekkolt a követőinek a reptérről, ahogy az egyik bárban koktélozik, ám a felvételen nem volt egyedül. Egy női kéz is látszódott, ami egyértelmű jelzése volt annak, hogy a sportolónak jó társasága akadt. Ebből persze még senki nem találja ki, hogy ki is lehet a titokzatos hölgy. Akár még Anettre is tippelhetnénk, ám miután jobban körül néztünk a magyar celebvilág fotói között, rájöttünk, hogy ez bizony nem Fucsovics menyasszonyának a keze... Inkább Molnár Ninié!

Bizony, a magyar divattervező pontosan ugyanolyan manikűrrel látható a saját fotóin, mint amit Marci is megosztott. Persze, erre mondhatnánk azt is, hogy másnak is lehet ilyen körme, de Niniék később ugyanonnét posztoltak, ugyanabban az időben...

Mi ez, ha nem egyértelmű jele annak, hogy valami alakul a két híresség között? - olvasható a ripost.hu oldalon.

Forrás: ripost.hu