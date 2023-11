A celeb szexi fehérneműben pózolt a kamerák előtt, büszkén mutatta meg szülés utáni alakját.

Az influenszer irigylésre méltó formában van annak ellenére, hogy márciusban jelentette be harmadik várandósságát.

Vivien és Zsigmond a bombahír után nem sokkal, májusban összekötötte életét. A pár a jeles esemény alkalmával beharangozta születendő közös gyermekük nemét is.

A sztáranyuka Amerikában hozta világra a kicsit szeptember elején, a baba a Colin nevet kapta. Mint korábbi cikkünkből kiderült, a magyar celeb nem sokkal a szülés után átesett egy visszérműtéten, mivel a kellemetlenség megnehezítetette mindennapjait.

A háromszoros édesanya mindig is büszke volt sportos alakjára, bizonyítékként pedig ki is rakott egy kis ízelítőt legújabb fotózásáról.

Hamarosan jön! 2,5 hónappal a szülés után visszatértem... írta Vivi a fotózáson készült videóra, amit 24 óráig elérhető Instagram-sztorijában osztott meg. - olvasható a tenyek.hu oldalon.

Forrás: tenyek.hu