A vármegyei zenekaroknak is nagy lehetőséget kínál a bemutatkozásra és az országos hírnévre A Dal. A közmédia zenei műsorának korábbi évadaiban versenyzett mások mellett a nagy visszatérő, nyíregyházi születésű Oláh Ibolya Petőfi- és Gundel-díjas magyar énekesnő, dalszerző is, aki meg is nyerte A Dal 2022-t. A nyíregyházi Tortuga zenekar pedig A Dal 2020-ban elnyerte Az év felfedezettje címet és a Petőfi Zenei Díjat is. Megfordult A Dalban többek között Radics Gigi, Szőke Nikoletta, Varga Zsuzsa, Kocsis Tibor, Ganxsta Zolee is.

Jelentkezési feltételek

A jövő évi versenyre bármely könnyűzenei műfajú és stílusú magyar nyelvű dallal lehet pályázni, a nyertes pedig a világhírű berlini Hansa Studiosban rögzítheti új albumát.

A heteken át tartó versenyben a legújabb magyar dalok mérettetnek meg, de csak az egyik lehet az év magyar slágere. A műfaji sokszínűséget támogató dalversenyre egy két és fél perc, illetve három és fél perc közötti terjedelmű magyar nyelvű dallal lehet pályázni, amely még nem vagy legkorábban 2023. június 15. után került kereskedelmi forgalomba, médiafelületre (televízió, rádió, internet), illetve nem hangzott el nyilvános előadásban. A közmédia élő show-műsora jövőre is számos újdonságot tartogat, ezek közé tartozik az is, hogy a versenydalok második fordulós áthangszerelésében ismert zenei szakemberek segítik az előadókat – közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) az MTI-vel.

A nyeremények mellett a közmédia további fellépési lehetőséget kínál az előadóknak más produkcióiban és rendezvényein. Jelentkezni november 23., csütörtök 22 óráig lehet az online jelentkezési lap kitöltésével és a szükséges mellékletek feltöltésével az adal.hu oldalon.

Különleges előadás

A televíziós zsűri által 40 legjobbnak ítélt produkció előadójára izgalmas kihívás vár az élő show-ban, ugyanis a daloknak fordulónként meg kell újulniuk. A crossover elődöntőben elismert művészek segítik a fellépőket. A látványos előadásokról 250 négyzetméteres ledfal, speciális világítási funkciójú robotlámpák, valamint színes füst- és szikragép gondoskodik – írta az MTI. Az élő show-műsor rengeteg újdonságot tartogat, a versenydalok második fordulós áthangszerelésében neves zenei szakemberek segítik majd az előadókat.

Az elmúlt években számos ismert hazai zenei előadó lépett színpadra, és több olyan zenekar is megfordult a műsorban, amelyek így szereztek országos hírnevet. Ilyen a tavalyi nyertes, idén 20 éves Titán zenekar is, amely már el is készítette a nyereményéből az új lemezét. A magyar zene nagyjai előtt tisztelgő „A szavakon túl” című albumot a december 11-i adventi koncertjén mutatják be a nagyközönségnek. Az esemény sztárvendége A Dal 2023 zsűrielnöke, Mező Misi lesz.