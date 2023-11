Én egészen kiskoromtól olyan voltam, hogy csak azoknak a véleményére adtam, akik közel álltak hozzám. Ez most is így van! Másképp nem is lehetne, különben belepusztulnék abba a sok sz*rba, amit kapok. Erős személyiségnek tartom magam, ezért pereg le rólam olyan könnyen a rosszindulat. De nem mindenki ilyen, mint én! Vannak sokkal gyengébb lelkületűek, akiknél súlyos következménye is lehet egy-egy ilyen beszólásnak. Láttunk már rá példát