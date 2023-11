Mirtse Korinna neve ismerős lehet a Kontraszt zenekarból, vagy akár a Dalfutár műsorból is, pár hónapja pedig Korinna néven szóló projektet is indított – zenekara mellett. Nemrég megjelent Ma egy éve című dalából áradt a nyári hangulat, most pedig, mielőtt még az utolsó levelek is lehullanának, napvilágot látott legújabb dala és videoklipje, amit az ősz jár át tetőtől talpig.

A Szalmaszív című dal Végh Attila kortárs költő versének feldolgozása, a hozzá készült zenét pedig nehéz lenne műfajilag behatárolni, mégis a vers, a zene, és a videoklip hármasa tökéletesen kiegészíti egymást.

„Szeretek kincseket gyűjteni. Legyen az egy fényes gesztenye, egy szép falevél vagy egy érdekes kavics, ha meglátom, ellenállhatatlan vágyat érzek, hogy zsebre tegyem és vigyem magammal. Valahogy így van ez az irodalommal is: van, hogy megakad a szemem egy különleges versen, és rögtön megszólal bennem a zene. Tudom, hogy vinnem kell magammal. Végh Attila versének lüktetése, és a benne rejlő finom rétegek úgy beszippantottak, hogy pár perc alatt meg is született hozzá a dal a fejemben. Szerettem volna felhívni a figyelmet erre a versre, úgyhogy felvettem videóra, ahogy eléneklem, és kiraktam TikTokra. Nagyon meglepett, hogy mennyi reakció érkezett rá, és sokan írták, hogy ezt szeretnék még hallgatni, úgyhogy mondtam Misinek, hogy akkor folytassuk, legyen belőle egy egész dal.”

Forrás: Bikali Sándor

Így mesélt Korinna arról, hogyan lett a versből dal. A produceri munkálatokat UTAZØ, azaz Balázs Mihály látta el, csakúgy, mint Korinna első dalában.

„Zongorán mutattam meg Misinek a dalt, úgy éreztem, hogy már ilyen tisztán, meztelenül is működne, de inkább tovább fejtettük. Szeretünk különböző műfajok keverésével kísérletezni, úgy gondolom, hogy mint a szöveg, a hangszerelés is többrétegű lett. Elrejtett, finom ambient hangokat használtunk, hogy megteremtsük az avar alatt mocorgó világ hangulatát.”

A vers és a zene összekapcsolódott, már csak egy elem kell a teljességhez: a látvány. A dalhoz egy különleges videoklip is készült, amelyet Korinna rendezett és vágott, operatőrként pedig Bikali Sándor működött közre.

„Felhívtam Sanyit, és mondtam neki, hogy ehhez a dalhoz egy olyan klip kellene, amiben beleolvadok a tájba. Elkezdtünk gondolkozni, hogyan mutassuk ezt meg, és innentől ennek szenteltünk minden képet: eggyé válás az erdővel. A hangszerelést lekövetve behoztuk a mesterséges fényeket is, szembeállítottuk a természetessel, majd egymásba olvasztottuk a két hangulatot. Nagyon izgalmas volt vizuálisan kibontani ezt a témát.”