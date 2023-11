Mint írtuk, Opitz Barbi azt állítja, hogy a volt barátja, Serleg Albert halálosan megfenyegette, illetve azt is kilátásba helyezte, hogy kompromittáló felvételeket oszt meg róla az interneten. Opitz Barbi mellett nyilvánosan kiállt jó barátja, VV Greg is, aki az Instagramon fenyegette meg az énekesnő volt párját, most pedig a lány édesapja is megszólalt.

Opitz Barbi majdnem egy éve nem tud nyugodtan élni. Serleg Alberttel való kapcsolata annyira nehéz és megterhelő, hogy abba nemcsak az énekesnő ment szinte tönkre, de a családja is.

A legújabb hírek szerint Opitz Barbi szakított a fiúval, de elmondása szerint Serleg Albert nem hagyja őt békén, sőt, azzal fenyegeti, hogy kitesz róla dolgokat az internetre.

Istenem, annyira szánalmas, amikor lezárom az exemmel a kapcsolatunkat, mert belefáradok a sok bántalmazásba, hűtlenségbe, kritizálásokba, megalázásokba, és képes még mindig az exeit isteníteni nekem, meg fenyegetni, hogy tönkretesz, meg kirak rólam dolgokat...

Még mindig belém akar rúgni egy utolsót. Csak azt nem értem, ha ezt csinálta másfél évig (és mind a 30x kb. azért békültünk ki, mert nem hagyott, múltkor is egy órát könyörgött a lakásajtómnál). Tehát én azt nem értem, ha valakinek ennyire nem vagyok jó, mindenben rossznak tart, rendszeresen kijelenti, hogy nagyon csúnya vagyok, az exei nyomába se érek, meg lejárat, aztán, ha szóba állok mással, meg akar ölni – ezzel is fenyeget –, az ilyen ember mit akar?" – írta ki az énekesnő az Instagram-oldalára, a bejegyzést azonban nem sokkal a közzététel után törölte.

Az apja szeretne békülni

Korábban Opitz Barbi édesapja több TikTok-videóban életveszélyesen megfenyegette Albertet, az édesanyja ellen pedig a mai napig rendőrségi nyomozás folyik egy dulakodás miatt.

Az énekesnő édesapja, Opitz Tamás így beszélt most a lánya szakításáról. "Mikor először hallottam, hogy szakítottak, csak reménykedni tudtam, hogy az lesz az utolsó, hiszen többször is előfordult már. Most már elhiszem, elhittem neki, mert beszéltünk és éreztem a hangján, hogy ez most tényleg végleges."

Persze nem bírom elviselni, hogy ha valaki bántja őket! Amúgy is... melyik szülő örülne annak, hogy a gyermekét bántja egy ilyen ember? Még embernek sem minősítem, mert nem mondhatnám rá, hogy az... Inkább egy csúszómászó, aki mindig erőszakoskodik.

De most már látom, hiszen Barbi rájött arra, hogy elég sok kárt okozott körülötte, elég sok... nem is tudom, hogy lehet ezt megfogalmazni, mi a legjobb szó erre az egész kálváriára, rengeteg bosszúságot okozott nekünk ez a gyerek. Az, hogy a lányom nem beszélt velem január óta, nekem maga a pokol volt, de túléltük" - részletezte a Borsnak.

"Túléltem, mert mindig bíztam abban, hogy egy napon majd fog velem beszélni Barbi. Most ennek örülök, kibékültünk, nem fogok semmit mondani, egyébként amúgy sem akartam, de kihozták belőlem annak idején... Most már szeretnék végre békében élni a gyermekeimmel" - tette hozzá. - olvasható az origo.hu oldalán.