Hinnye! 1 órája

"Soha nem tudnék mosolyogni egy gyerekállat pörköltje előtt" - Azám, Zsófinak nekifeszült egy vegán!

A csinos nyíregyházi kötődésű celeb, Szabó Zsófi több képet is megosztott az Instáján, többek között olyat is, amin pörköltet főz és amin bőrkabát van rajta, ezzel ki is vívta egy állatvédő dühét.

Szon.hu Szon.hu

Forrás: illusztráció / Instagram

"A szeretet az egyetlen dolog, amiből több lesz ha szétosztjuk" - írta Zsófi, de már jött is a kommentelő, hogy megmondja a magáét: "Mondod ezt egy bőrkabátban, sok szeretetet kaphatott az a gyerekállat, vagy az, amit meg is ettél. (Akit) Soha nem tudnék mosolyogni egy gyerekállat pörköltje előtt, vagy egy gyerekállat lenyúzott ruhájában. ami az életebe került. Se kajaként, se ruhaként. Álszent duma a szeretetről beszélni bőrkabátban..." - írták szegény Zsófinak. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Szabo Zsofi (@szabozsofi) által megosztott bejegyzés No comment. Forrás: Instagram

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!