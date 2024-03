Az álláskeresés kemény dió. Igyekszik az ember alaposan felkészülni, megnézi a munkáltató honlapját, utánaolvas a pozíciónak, korán lefekszik az interjú előtti napon, hogy a lehető legjobb formáját hozhassa. Nyugalmat erőltet magára, majd belépve azon a bizonyos ajtón megpróbál az ideális alkalmazottnak tűnik. Vannak azonban olyan kérdések, melyek a legfelkészültebb, legtapasztaltabb álláskeresőt is hasba akasztják. ByeAlex a napokban egy ilyenről posztolt Facebook-oldalán.

Sosem felejtem el, hogy amikor még álláskereső ifjú voltam, mennyire utáltam a munkáltató következő (fárasztó és banális) kérdését: – Miért jelentkezett az állásra? Ugyan miért jelentkeztem szerinted? Na, vajon miért, Sherlock? Ki tudod nyomozni? Rájössz?

– osztotta meg követőivel.

Zavarba ejtően triviális

„Mindig hittem az őszinteségben, meg úgy abban, hogy legyünk egyenesek; illetve, huszonéves voltam, de már kiábrándult és életunt, így általában valami olyasmit feleltem, hogy úgy gondolom, alkalmas vagyok rá, és hát munkám sincsen; az élet rendje pedig az, hogy dolgozunk, nem? Valami ilyesmit mondtam mindig, és nevettem is hozzá kedélyesen, hogy érezzék az iróniát meg a humoromat… Tízből kilencszer nem is hívtak vissza” – vallotta be a fényeslitkei előadó, s hozzátette: nem keresett sokat a munkáival, cserébe minden állását szerette, mielőtt belekezdett volna a zenélésbe.

„Nem tudom, miért jutott ez eszembe, de akkor már üzenem a magasabb pozícióban ülő munkáltatóknak, hogy a jövő heti interjúkon ne kérdezzék meg ezt a jelöltektől, mert idegesítő, a válasz pedig a legtöbb esetben zavarba ejtően triviális. Kérdezzék meg inkább azt, hogy a pályázó melyik dalt játszotta le legutóbb a Spotifyon. Máris jobban indul majd az egész…” – tanácsolta ByeAlex egy nevető szmájli kíséretében.

Ez egy olyan téma, ami beindítja az átlagember fantáziáját, nem csoda, hogy sokan sem tudták magukban tartani a véleményüket.

Akár egy Tinder-randi

„Teljesen egyetértek. Felesleges kérdés, amire az a válasz általában, hogy mert nem vagyok milliomos, dolgozni kell, meg a pénz is jó lenne, hogy ne haljak éhen” – reagált a posztra egy harmincas rajongó, aki szerint a fizetési igény megjelölése a játszmázásról szól. „Mondják meg, mennyit adnak, én meg eldöntöm, megfelelő-e, vagy sem”.

Egy másik hozzászólót a képességekkel kapcsolatos kérdések akasztják ki. „Soroljon fel rossz és jó tulajdonságokat! Mint valami elcseszett Tinder-randi... Képességek: láthatatlanság, teleportálás, időutazás, gondolatolvasás – ezeket nagyon adnám, de, gondolom, nem ezekre kíváncsiak.”

„Tőlem egyszer azt kérdezték állásinterjún, hogy milyen volt a viszonyom az előző főnökömmel. Nem mondhattam, hogy utáltam, pedig...” – jegyezte meg az egyik kommentelő.

Természetesen néhány HR-es is reagált a posztra, egyikük azt írja: a „Miért tartja alkalmasnak magát erre a pozícióra?” – kérdés valóban kevésbé elcsépelt. A fent említettre frappáns válasz lehet, hogy az álláskeresőnek nem hobbija az éhenhalás.