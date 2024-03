Nemazalányról elég sokan tudják, ki az a lány, a gyönyörű énekesnőnek hatalmas rajongótábora van. Halastyák Fanni követőit egy emberként sokkolta a hír tavaly októberben: szakítottak Mo-val, vagyis a jégkorongos Szlépka Arnolddal. A különválás nagyon megviselte Nemazalányt, aggódtak is érte barátai, rajongói. Na most úgy tűnik, nem kell tovább aggódni, már nincs egyedül.

Nemazalány már nem magányos

Bár egyéjszakás kalandnak indult az énekesnő és Arnold kapcsolata, nagy szerelem lett belőle. Olyan erős volt a kapcsolatuk, hogy elindultak és meg is tudták nyerni az Ázsia Expressz 2022-es évadát. Utána újabb páros reality-ben szerepeltek együtt, de ott elsőként kiestek. Ez nem is véletlen, hiszen akkor már gondok lehettek az előtte harmonikus szerelmükben.

Amikor bejelentették, hogy külön utakon folytatják, Nemazalány azt mondta: felnőttként tudnak viselkedni egymással, barátként váltak el. S bár az elején nehezen ment az egyedüllét, az énekesnő igyekezett felnőni a feladathoz. Ez úgy látszott, sikerült is és a TikTok-csatornájára feltöltött videóból az is kiderült: bizony már nem magányos, összeköltöztek a szintén énekesnő Sofival, akivel több nagy sikert is jegyeznek közösen, csak a Petőfi Sándor daluk 38 milliós megtekintésnél tart. De hogy ki az idegesítőbb, ki a háziasabb, ki bántja többet a másikat, mikor csókolóztak először, a videóban arra is választ adnak.

Belefogyott a szakításba

Sokáig aggódtak a rajongók Nemazalányért, ugyanis látványosan lefogyott, miután külön mentek Arnolddal.

„Az, hogy ennyit fogytam, az a stressznek köszönhető” – mondta akkor Insta videójában.

"Ezért nem szoktam ezekre a kérdésekre válaszolni, mert ez nem egy egészséges folyamat volt, amit meg kellett volna osztanom veletek, vagy közvetítenem ezt bárkinek. Ez nem egészséges, ne csináljátok utánam, ne stresszeljetek. Legyetek boldogok és egyetek! Én is nagyon szeretek enni, imádok enni! Persze nem mondom azt, hogy nem örülök a fogyásnak, mert kellett egy kicsit, de nem ezen az úton!"

