Mint ismert, Vasvári Vivien férjével nemrég egy luxusútnak vágtak neki, ugyanis egy karib-tengeri hajóútra indultak Miamiból az Icon nevű óriás óceánjáróval, amiről már beszámolt közösségi oldalán a luxusfeleség. A pár az út során Mexikót, Hondurast és a Bahamákat is útba ejtik, és élvezik a fényűző kényelmet.

Az influenszer legutóbb a napfényes Miamiból jelentkezett be egy körhintáról, amiről követőinek is beszámolt a Instagram-oldalán. Egy miniruhát választott az alkalomhoz, ami nem csak Vasvári Vivien hibátlan alakját, de hosszú, szexi combjait is kiemeli. - olvasható az origo.hu oldalon.