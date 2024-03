A Tornóczky All Access visszatér Nyíregyházára! A zenekar, melynek énekese, Nagy Ricsi tulajdonképpen hazajön játszani, a Vidor Fesztiválon adott elsöprő koncertje után április 5-én este a Club Hollywoodban mutatja be tavaly megjelent, Elkezdték, folytatjuk című első lemezét. A Tornóczky All Access 2022 júliusában mutatkozott be, azóta számos nívós eseményen lépett színpadra. A zenekarban Ifj. Tornóczky Feri gitáros mellett Nagy Ricsi énekel, Temesi Berci basszusgitározik, Zombori Atus dobol.