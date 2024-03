Nemazalány Fanni már egészen ismert volt, mielőtt elkezdett volna tévéműsorokban is szerepelni, de amióta több TV2-ős produkciót is megjárt, azóta még nagyobb hírnévre tett szert. Ez persze nem csak az énekesnő zenéinek és szereplésének köszönhető, ugyanis Nemazalány időszakosan olyan képekkel lepi meg a férfi rajongóit, amelyek önkéntelenül is olyan forróra sikerülnek, hogy mindenkinek leesik az álla a telefon képernyője előtt. A minap is egy hasonló képet töltött fel az énekesnő, amin egy annyira feszes jóga nadrág van rajta, hogy az összes tökéletes ív kirajzolódik a popsiján.

Nemazalány Fanni nadrágja feszülhet még ennél is jobban?

Nemazalány legutóbbi képe — amit egy instasztoriban osztott meg — teljesen beindította a férfi követőinek fantáziáját: legtöbben el sem tudják képzelni, mi lenne, ha ennél is feszülősebb gatyát vett volna fel. Azonban felmerül a kérdés: vajon Fanni csak a rajongóknak szánta a képet, vagy esetleg új szerelmének is?

Hódítani akar Nemazalány?

Az elmúlt napokban nagy híre ment annak, hogy az énekesnő összeszűrte a levet az egykor villalakóval, VV Barnával, aki közös képet osztott meg magukról nőnap alkalmából. Vajon egy új szerelem van láthatáron és Fanni ilyen vadító képekkel akarja levenni a lábáról újdonsült pasiját, vagy éppen az ellenkezője? Bár rajongók egy része szerint az is lehetséges, hogy az énekesnő így akarja féltékennyé tenni új udvarlóját, hátha odaadóbb lesz iránta.

