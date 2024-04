Aggódva figyelte Mészáros Árpád Zsolt a Tények szerda esti adását, méghozzá az Ázsia Expressz miatt! - olvasható a metropol.hu oldalon. A TV2 hírműsorában ugyanis részletesen beszámoltak arról a 7,4-es erősségű földrengésről, ami szerda reggel sújtotta a tajvani szigetcsoportot. A természeti katasztrófának a legfrissebb hírek szerint legalább 9 halálos áldozata van, ám még rengetegen lehetnek a törmelékek alatt.

A 25 éve nem látott erősségű földrengés miatt földcsuszamlás is volt Tajvanon, több épület is összedőlt. Emellett cunamiriadót fújtak a Fülöp-szigeteken és Japánban is.

Az Ázsia Expressz csapata épp a Fülöp-szigeteken forgat

A hírek hallatán természetes, hogy félelem és aggódás kerítette hatalmába a népszerű színészt, hiszen a legnagyobb fia, Mészáros Bende épp a délkelet-ázsiai államban tartózkodik, az Ázsia Expressz ötödik évadának versenyzőjeként. Partnere nem más a nagy kalandban, mint Zsigmond Angi, aki annak idején az Ének iskolájában mutatta meg hangi adottságait, ám most egész más izgalmak várnak rá.

Az ötödik évad versenyzői még március 22-én keltek útra a budapesti reptérről, hogy aztán 20 órás repülőút után megérkezzenek a Fülöp-szigetekre, és belevágjanak a nem mindennapi kihívásra. Bár a Fülöp-szigeteken cunamiriadó van érvényben, arról egyelőre nem érkezett hír, hogy az Ázsia Expressz versenyzői veszélyben lennének.

Természetesen egy apai szív ettől az információtól sem nyugszik meg feltétlenül, főleg abban a tudatban, hogy a csapat később pont Tajvanon folytatja a forgatást, épp ott, ahol pár napja a gigantikus földrengés pusztított.