Lil G, azaz civil nevén Laskai Lili kivívta a rajongók dühét legutóbbi Instagram-történetével, ugyanis sokan úgy vélik, az énekesnő rettentően felelőtlenül viselkedett a volán mögött. Nemazalány egykori botrányos zenésztársa teljesen más útra tért, mióta Halastyák Fannival elváltak az útjaik. Ugyan jó irányba fordult az élete, és elkezdett rengeteget foglalkozni magával és az egészségével, azonban úgy tűnik, a KRESZ leckéket kevésbé helyezte előtérbe. Ugyanis nem csak, hogy telefonozik a kormány mögött, de az egészet még meg is örökítette:

Lil G egy kézzel fogja a kormányt

Sokat láthattunk már korábban celebeket és sztárokat a kocsijukkal menőzni, miközben a volán mögött ülnek, sőt olyat is láthattunk már, hogy egyenesen a szabályszegést örökítették meg. Ebbe a hibába úgy tűnik a zenész, Lil G is belefutott a minap, amikor is 155 km/h sebességgel hajtva megosztott egy képet, ráadásul úgy, hogy csak egy kézzel fogja a kormányt. Ez minden fajta úton szabálysértésnek számít a magyar szabályok szerint. Nagyon sokan kiakadtak erre… - olvasható a ripost.hu oldalán.