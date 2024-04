“Idén ősszel visszatér a sorsfordító Újratervezés, ezúttal a TV2 Klubon, ahol a csatorna nagyköveteként, egy ilyen nemes projekttel segíthetem a nehéz sorsú, kilátástalan helyzetben élő családokat, akiknek otthonait varázsoljuk újjá Stohl Andrással és Csutival. Már nagyon várom!” - írta közösségi oldalán Szabó Zsófi.

A szegény családokon segítő reality Ördög Nórával és Stohl Andrással indult, majd 2020-ban Kárpáti Rebeka jelentette be, hogy átveszi előbbi helyét az Újratervezés című műsorban, miután Nórának sok más tévés munkája lett.

"Az a helyzet, hogy én a TV2-től új feladatokat is kaptam, az Újratervezés pedig teljes embert kíván, és a családokat végig kell tudnunk kísérni ezen az úton, az élményprogramokon, ez tényleg egy olyan lelki folyamat, amibe mi is nagyon erősen bevonódunk. Ezt a kettőt valószínűleg nem tudnám összeegyeztetni, így aztán a csatornával arra a döntésre jutottunk, hogy visszaadjuk neked és egy új műsorvezetőtársnak ezt a lehetőséget" – mondta akkor Ördög Nóra műsorbeli partnerének, Stohl Andrásnak a TV2 videójában.

Az idén visszatérő műsor előzetesében Stohl András elmondja, hogy ismét segítő kezet nyújtanak olyan rászoruló családoknak, akik számára az igazi otthon megteremtése csak álom. "Egy profi szakemberekből álló csapattal megszervezzük és kivitelezzük mindazt, amitől a nehéz sorban élő családok gyökeresen megváltozik majd" - mondta Stohl András.

"Az otthon az életünk legfontosabb része, az álmok pedig megvalósulhatnak. Ez az Újratervezés!" - teszi hozzá Szabó Zsófi a videóban.

A dokurealityben nem csak a rászoruló családok otthonainak felújítását kísérhetjük nyomon, az Újratervezés tele van mélységekkel és magasságokkal és főleg meglepetésekkel. Sírással és nevetéssel, igazán mély érzelmekkel, olyan történetekkel, amelyekkel igazán tudunk majd azonosulni - áll a TV2-es műsor leírásában. Míg a családok háza újjászületik, ők különböző programokon vesznek részt, a kamerák pedig elkísérik őket minden nap, és ott vannak akkor is, amikor hazatérnek új otthonukba.

"Annyira átértékel az ember egy csomó mindent, amikor benne van ebben a folyamatban, és látja ezeknek a családoknak az életét... Olyan családokat karolunk fel, akik láthatóan nemcsak ülnek a kanapén és várják, hogy majd valami történik, hanem önerejükből is küzdenek, tesznek, akkor is ha sok esetben a lehetőségeik limitáltak" - mesélte Ördög Nóra a TV2-n.

