Zsófi az utóbbi időben több beszólást is kapott, amiért fogyott, illetve mivel sokat edz, megváltozott az alakja, és ezzel nem mindenkinek nyerte el a tetszését. A celebet egyébként egyre többet láthatjuk a képernyőn, nemrég jelentette be ugyanis, hogy a TV2 ismét útjára indítja az Újratervezés című műsorát, amelyben rászoruló családoknak nyújtanak segítő kezet, ebben veszi át most Ördög Nóra helyét.

Szabó Zsófi most Instagram-oldalán mutatta meg, hogy ezúttal, milyen dögös szerelésben dolgozik a Mokka műsorában. Követői szerint feszülős fekete ruhája kiemeli szépségét. Ám akadt olyan követője is, aki inkább kritikával illette a megjelenését, ami már szinte személyeskedésbe ment át.

Nagyon csinos, szexi, álomszép vagy

- írta egy kommentelő.

Azoknak van igaza, akik azt mondják nem szép, mert azt is kimeríti...

- kritizálta egyik követője.



-ripost.hu