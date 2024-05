Meglepő fényképet posztolt az Instagram-oldalán Laskai Lili, azaz ismertebb nevén Lil G - írta a Ripost. A fiatalok egyik kedvenc előadója a zenélés mellett néhány éve egy újabb kihívást állított maga elé, eldöntötte, hogy bikini fitnesz modellként is ki akarja magát próbálni. A sportos szépség rövid idő alatt el is érte, amiért kőkeményen edzett, egy héttel ezelőtt ugyanis meg is mérette magát az első testépítő versenyén, ahol Open first bikini, és bikini junior kategóriában is sikerült a 4-4. helyet elcsípnie. Lil G. most egy héttel az első versenye után újra színpadra áll, hogy egy még élesebb formával, még szárazabb testzsírszázalékkal, még előkelőbb helyre tudjon felállni.

A Kökény Classic versenyén nem titkolt szándéka Lil G.-nek hogy oda érhessen a dobogó valamelyik fokára. Ehhez pedig egy csillogó, dögös, vörös bikinit választott, amely kifejezetten jól áll a tetovált szépségnek. A zenész a követői szívét már meg is nyerte, mindössze két óra alatt több ezren kedvelték a versenyfotóját.