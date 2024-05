Senkinek nem mondunk azzal újat, hogy Szabó Zsófi bomba formában van. Nemrég egy naplementés szexi fotóval örvendeztette meg a rajongóit a közösségi oldalán.

A nyíregyházi kötődésű műsorvezetőről az is ismert, hogy szingli, most pedig egy igazi alfahím közelébe férkőzhetett - írta a Bors. Persze csak egy örömteli találkozásról van szó, amiről Zsófi hatalmas boldogsággal számolt be rajongóinak az Instagram-oldalán.

A TV2 műsorvezetője nem mással, mint Michele Morroneval futott össze, akivel azonnal összeállt egy közös fotóra. A 365 nap férfi sztárja is örömmel fogadta, hogy egy ilyen csinos nő kér tőle közös fotót. Főleg, hogy Zsófin, nem volt más csupán egy apró mellény…

„Egy igazi sármos fiatalember”

„Tökéletesen összeillő pár lenne…”

- üzenték a rajongók Zsófi képe alatt, amit egyébként sok magyar híresség is lájkolt, többek között Vajna Timi, Sydney van den Bosch és Judy.

Szabó Zsófi és Michele Morrone közös fotóját ide kattintva tekintheted meg.