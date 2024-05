Idén feburárban lepte meg a nyilvánosságot Szabó Zsófi, aki 15 év után visszatér a TV2 csatornához, mégpedig a Mokka műsorvezetőjeként. A színésznő-műsorvezető korábban a Jóban Rosszban című napi sorozatban vált ismertté, Betty Tanakis szerepében, de azóta inkább műsorvezetőként láthatják őt a nézők. Szabó Zsófi úgy tűnik, nagyon élvezi az új kihívásokat, hiszen nemcsak a csatorna reggeli műsorában tűnik fel, de ő lett az új csatornájuk, a TV2 Klub nagykövete is, ahol Ördög Nóra egykori sikerműsorát is megújítják, de már más műsorvezetőkkel.

"Idén ősszel visszatér a sorsfordító Újratervezés, ezúttal a TV2 Klubon, ahol a csatorna nagyköveteként, egy ilyen nemes projekttel segíthetem a nehéz sorsú, kilátástalan helyzetben élő családokat, akiknek otthonait varázsoljuk újjá Stohl Andrással és Csutival. Már nagyon várom!” - írta korábban közösségi oldalán Szabó Zsófi.

Szabó Zsófi a tévés munkája mellett komolyabban modellkedik is, ezért sem ritka, hogy merészebb fotókat oszt meg magáról. Azonban elmondása szerint nagy erőfeszítéseket kell tennie azért, hogy magánéletét és karrierjét is összenhangolja, hiszen többször is hangoztatta, hogy elsősorban ő egy édesanya, és kisifa, Mendel számára a legfontosabb, akit óvni akar a nyilvánosságtól, ezért nem mutatja meg az arcát a követőinek.

Lehet, hogy ez nem látszik a külvilág számára, de én elsősorban anya vagyok, és az életemet, a munkáimat a fiam köré szervezem. Hogy ő is azt érezhesse: én mindig itt vagyok neki

- mondta korábban Szabó Zsófi, aki igyekszik követni édesanyja példáját, viszont ő nem lett főállású édesanya, hanem dolgozik is a gyereknevelés mellett, ami sokszor nagy fejtörést okoz számára.

A TV2 szexi műsorvezetője most valószínűleg családjával utazot el azért, hogy kipihenje az elmúlt pörgős időszak fáradalmait, ugyanis a vízpartról jelentkezett egy merész bikinis fotóval. Szabó Zsófi falatnyi melltartóban és bugyiban sütteti magát a napon, szemmel láthatólag nagyon élvezi a jó időt, és büszkén mutatja meg formás testét és melleit is a követőinek, hiszen egyáltalán nincs takargatnivalója.

