Zalaegerszegen tartott a napokban koncertet ByeAlex. A fellépésen óriási tömeg gyűlt össze, az ováció hatalmas volt, a hangulat a tetőfokára hágott, mégis, egy zavaró probléma miatt kis híján kudarcba fulladt a buli.

A technika tegnap megpróbálta tönkretenni a zalaegerszegi bulinkat, de szerencsére mégsem sikerült neki! Köszönjük! – üzente Instagram-posztjában az énekes.

A csatolt videó is arról árulkodik, hogy frenetikusan sikerült az aznap esti fellépés, de hasonlóról számoltak be a rajongók is a kommentszekcióban, akiknek szerencsére semmi sem tűnt fel az említett problémából.

Nagyon imádtuk, köszönjük! – jelentette ki hozzászólásában az egyik követő.

Első osztályú volt! – tette hozzá egy másik lelkes rajongó.