Opitz Barbi szerelmi életére lassan egy szappanopera producere is szemet vethet, hiszen ilyen drámai fordulatokat még az Esmeraldában sem láthattunk. - olvasható a ripost.hu oldalon. Az énekesnő ugyanis már egy ideje se veled, se nélküled kapcsolatban él a barátjával, akit a család egyébként nehezen tud elfogadni, és ebből már rendőrségi ügy is kerekedett. De ne rohanjunk ennyire előre…

Opitz Barbi drámája

Minden 2022. december 23-án kezdődött, legalábbis a nyilvánosság számára. Ekkor Barbi édesanya tett közzé egy aggasztó posztot, miszerint a lányát elrabolta a barátja, és életveszélyesen meg is fenyegette őt. A család azonnal riasztotta a rendőrséget is, akik egy VII. kerületi lakásban találták meg az „eltűnt énekesnőt”. Szerencsére az esetet mindenki sértetlenül megúszta, egyedül Albert volt az, akit garázdaság miatt kihallgatott a rendőrség. És egyúttal a drámai történések sora is a kezdetét vette.

Barbi az esetet követően beismerte, hogy sokat veszekednek Alberttel, de ez nem jelenti azt, hogy ne szeretnék egymást, ezért továbbra is együtt maradnak. Ez főként az énekesnő édesapját borította ki, aki számtalan üzenetet közzétett a közösségi médiában, melyekben nem túl szépen, de annál határozottabban megkéri a fiút, hagyja békén a lányát. Aztán már a sonkádi híresség anyukája is beszállt ebbe a „buliba”, és tavaly nyáron személyesen kérte meg Albertet ugyanarra, amire már számtalanszor az apuka is. Mondjuk a megkér szó ebben az esetben nem feltétlenül állja meg a helyét, ugyanis majdnem tettlegességig fajult a dolog, tekintve, hogy az anyuka egy kést is magával vitt a találkozóra…

Ekkor volt talán az a törés Barbinál, amikor hónapokig nem kommunikált Albertről, így mindenki azt hitte, hogy szakítottak. De valójában nem…

Se veled, se nélküled

Barbi még a Borsnak árulta el februárban, hogy a szíve ismét foglalt. Vagyis még mindig. Ám azt már nem kötötte az orrunkra, hogy ki lehet a titokzatos lovag. Egy ismerőse azonban elárulta, hogy továbbra is Alberttel alkot egy párt, akivel most tiszta lappal, de újrakezdték a kapcsolatukat. Csak az a baj, hogy az a tiszta lap, megint koszos lett…

Pár nappal ezelőtt Barbi közzétett egy bejegyzést, melyben azt állította, halálosan megfenyegette őt az (ex)barátja.

Kedves exem, szállj már le rólam, ne zaklass már, foglalkozz az exeiddel, meg akiknek nyáladzol folyamat, azt' leoffolnak. Legyél kitartó velük, csak engem hagyj már békén! Legalább velük legyél korrekt, közben ne engem fenyegess már folyamat, hogy megölsz

– írta a posztban Barbara, amit nem sokkal később le is törölt, de a tartalma miatt jogosan gondolhatta mindenki, hogy megtörtént a szakítás. És akkor, most jön az újabb fordulat! Mégis együtt vannak a fiatalok…

Redditre került fel egy privát beszélgetés, ami feltehetően egy lány és Sonkád leghíresebb szülöttje között történt, és a féltékenység hevében íródott. Ebben úgy fogalmazott Barbara, hogy bár vannak nehézségek, ettől függetlenül együtt vannak Alberttel, úgyhogy a címzett nyugodtan kereshet magának más lovagot.

Nem tudom, mit akarsz Albitól, még együtt vagyunk a nehézségek ellenére is

– olvasható az üzenetben, aminek a további tartalmát már nem idéznénk szó szerint, mert a nyomdafestéket nem tűrné… De, aki akarja, az ide kattintva elolvashatja, illetve gyakorolhatja a szöveg dekódolást is.

Mindenesetre a jelen álláspont szerint a fiatalok ismét együtt vannak. Történjék bármi is...