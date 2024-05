A nyíregyházi Pap Dorci az Exatlon Hungary-ben vált ismerté, majd egy másik TV2-ős műsorban, a Dancing with the Stars műsorában azt is meg mutatta, hogy nemcsak ügyessége, de ritmus érzéke is nagyon jó. A fiatal szépség, mint ismert ember sokkal nagyobb eséllyel van ki téve annak, hogy kamuoldalakat készítenek a nevében, és bizony vissza is élnek vele - közölte a Bors.

Pap Dorcit már többször hozták kellemetlen helyzetbe kamuoldalak.

Fotó: Bors/Szabolcs László

Dorci nemrég a követőitől kért segítséget Instagram-történetében, ahol egy a nevével jelzett profilt mutatott.

Kérlek, jelentsétek! Nem elég, hogy nekem adja ki magát, még hülyeségeket is kommentelget mindenhová

– írta Doci, aki meg is osztotta az adatlapját is a csalónak, akiből valószínűleg mostanra elege lett, abból hogy rossz színben tünteti fel.

Pap Dorci, az Exatlon szépsége is besokallt a csalásoktól.

Fotó: Instagram/Pap Dorci

Kafi Rea Millának is kommentelt az ál-Pap Dorci

Pap Dorkának már korábban is meggyűlt a baja feltehetően ugyanezzel a csaló oldallal, mint arról korábban a Bors beszámolt. Az ismeretlenek egy, az Ázsia Expressz szomáliai modellje, Kafi Rea Milla eljegyzéséről szóló hír alá írtak egy sértő kommentet a nevében.

Szegénykém. Rendesen ijesztően néz ki, és még odaírják, hogy csoda szép… Hát szerintem mindenki látja, mi a helyzet

– jegyezte meg a sértő véleményét a kamuprofil, a hír hallatán természetesen az igazi Pap Dorci is reagált, aki akkor is elmondta, hogy ez egy csaló oldal, és ő sosem írna ilyet.