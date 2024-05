Szabó Zsófi hazánk egyik legnépszerűbb műsorvezetője, aki az évek alatt sokat változott, amit az életmódváltásának és a futás iránti szenvedélyének is köszönhet - írta a Bors.

Forrás: Bors

Emellett pedig azért azt sem tudná – persze nem is akarja – eltitkolni, hogy különféle szépészeti beavatkozásokon is átesett, az egyik legszembetűnőbb ilyen változás a mellméretének a változása.

A csinos műsorvezető az esetek többségében csak pozitív visszajelzést kap, akadnak azonban azért olyanok is, akik szerint már túlzás, ahogy kinéz és követelik vissza a régi Zsófit. Ezt legújabb, szexi képei alatt is megjegyezték a TV2 nyíregyházi kötődésű sztárjának, amelyen a sztármami olyan hatalmas dekoltázst villantott, hogy még az állunk is leesett.

"Hirtelen azt hittem Palvin Barbi"

"Vissza kellene térni a saját stílushoz a régi Zsófihoz, a mindennapokhoz,100× jobban néztél ki"

– írták mások mellett a kommentelők.

